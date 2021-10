Terremoto nelle Marche, bloccata la circolazione dei treni sulla line adriatica

A causa della scossa di terremoto che si è verificata in provincia di Pesaro e Urbino la circolazione dei treni è sospesa fra Rimini e Ancona, fra Falconara Marittima e Fabriano e fra Civitanova e Fabriano. I treni Fr9805 e Fb8816 sono fermi a Fano, l'Fb8818 a Loreto, due treni merci sono fermi a Cattolica e un regionale 3819 è fermo a Montemerciano. Il treno 3911 è fermo a Pesaro, il 23849 è fermo a Macerata. Non si registra nessun treno fermo in linea.