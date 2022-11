Terremoto, a Misano terminati i controlli nelle scuole: nessun danno riscontrato

A seguito delle forti scosse di terremoto di questa mattina, che si sono avvertite distintamente sulla costa romagnola, i tecnici della protezione civile, insieme al sindaco Fabrizio Piccioni, si sono recati in tutti i plessi scolastici e negli uffici comunali per verificare la presenza di eventuali danni o criticità.

Il sopralluogo non ha evidenziato problematiche di alcun tipo e le scuole di ogni ordine e grado, dal nido fino alle medie, hanno potuto svolgere regolarmente le proprie attività.

Non sono giunte segnalazioni di danni a cose o persone nemmeno da parte dei cittadini. Il sopralluogo nelle scuole è stata l'occasione per incontrare bambini e insegnanti e per ricordare le norme di comportamento in caso di calamità naturali.

A tal proposito, è utile ricordare che, durante un terremoto, se ci si trova in luoghi al chiuso è bene ripararsi sotto un tavolo, una trave o nel vano di una porta; non bisogna precipitarsi verso le scale o utilizzare l’ascensore. Se ci si trova in auto, evitare di sostare in prossimità di ponti o terreni franosi. All’aperto consigliato allontanarsi da costruzioni, linee elettriche, impianti industriali e, più in generale, qualunque fonte di pericolo.