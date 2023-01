Chiuse le scuole di ogni ordine e grado, verifiche in corso agli immobili. Domani la riapertura

A seguito della forte scossa di terremoto con magnitudo tra 4,1 e 4,3 registrata questa mattina alle 11,45 con epicentro nel Cesenate e avvertita anche nella provincia di Rimini, il Comune di Riccione ha disposto - in via esclusivamente precauzionale - un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

L’amministrazione ha invitato i genitori ad andare a prendere i bambini ancora a scuola. Avviate già nell’immediatezza dell’evento sismico, in giornata verranno completate le operazioni di controllo degli edifici da parte dei tecnici del Comune e di Geat: tutti gli edifici fino a ora controllati non hanno dato riscontro di criticità. Le lezioni riprenderanno regolarmente domani mattina.

Qui Coriano

In via precauzionale dopo la scossa di terremoto avvertita questa mattina con magnitudo 4.1 ed epicentro nel cesenate, il Comune di Coriano sentito il COI (Centro Operativo Intercomunale per la gestione dell’emergenza di Protezione Civile) ha disposto con ordinanza sindacale la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le paritarie.

Non essendo state riscontrate alcune criticità dai sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali che proseguiranno peraltro durante tutto il pomeriggio, gli alunni ritorneranno a scuola domattina per poter riprendere regolarmente l’attività didattica.