Terremoto in mezzo all'Adriatico, il sisma avvertito anche nel riminese

Un terremoto di magnitudo 3.7 è stato registrato nella prima mattinata del12 gennaio in mezzo all'Adriatico col sisma che è stato avvertito in maniera lieve anche sulla costa riminese. Secondo i dati dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia il movimento tellurico è avvenuto alle 8.07 a circa 64 chilometri da Rimini e a una profondità di 8 chilometri. Al momento non si registrano danni a cose o persone.