Scossa di terremoto, il sisma avvertito in tutta la provincia

Scossa di terremoto nella tarda serata di mercoledì con il sisma avvertito in tutta la provincia di Rimini e preceduto da un boato. La terra ha tremato alle ore 23,03 con una magnitudo stimata dai sismografi dell'Ingv di 3.5 a una profondità di 6 chilometri. L'epicentro è stato rilevato in mare davanti alla costa di Riccione e il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.