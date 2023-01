Nuova scossa di terremoto avvertita in tutta la Romagna: alunni evacuati dalle scuole

Nuova scossa di terremoto avvertita in tutta la Romagna. Alle 11.29 la terra ha tremato di nuovo. L'ipocentro è vicino alla stessa zona della scossa di sabato mattina all'alba, a Cella di Cesenatico, la magnitudo è stata di 3.8 spiegano dall'Ingv a una profondità di 18 chilometri. In diverse scuole gli alunni sono stati evacuati per precauzione.

I tecnici del Comune di Riccione e quelli di Geat hanno ispezionato tutti gli edifici scolastici. Le prime verifiche si sono svolte negli istituti che oggi erano aperti: non essendo state rilevate criticità tutti gli alunni hanno potuto frequentare le lezioni. In particolare i tecnici di Geat hanno effettuato delle verifiche anche negli edifici che oggi sarebbero stati chiusi: dagli asili a tutte le scuole di ogni ordine e grado. Anche in questo caso non è stata riscontrata alcuna anomalia. Lunedì mattina le lezioni si svolgeranno regolarmente.

“Lo sciame sismico continua come ci si attendeva - ha dichiarato la vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile, Irene Priolo -. E come già comunicato ai sindaci in occasione dell’incontro di giovedì scorso, i tecnici confermano che lo sciame non indica un’evoluzione del fenomeno col propagarsi di scosse a livello più superficiale. L’evento è stato avvertito dalla popolazione, ma dalle verifiche effettuate non risultano danni a persone o cose. I cittadini sono comprensibilmente preoccupati, ma noi, in ogni caso, siamo in costante contatto con i sindaci e col presidente della Provincia di Forlì-Cesena. L’Agenzia di Protezione civile regionale e tutta la struttura regionale sono pronte a intervenire in qualunque caso si rendesse necessario. Per ora, osserviamo un fenomeno che è in linea con la storicità sismica di un territorio che, lo ribadisco, già in passato ha registrato eventi di questo tipo”.