Attivato il piano di emergenza, evacuate le scuole. "Verifiche immediate, per ora tutto sotto controllo"

In particolare a Bellaria Igea Marina, ma in molti casi anche a Rimini, nelle scuole sono state adottate le procedure emergenziali a seguito della forte scossa di terremoto avvertita su tutto il territorio quando erano le 11,45 di giovedì (26 gennaio). Gli studenti praticamente di tutte le scuole di Bellaria hanno lasciato nelle classi zaini e materiale scolastico, per raggiungere le aree esterne agli edifici scolastici. Dalle 12 sono scattati immediati i sopralluoghi di tutti gli istituti scolastici di Bellaria, il Comune del riminese più vicino all’epicentro nella zona di Cesenatico.

Il sindaco Filippo Giorgetti informa che dopo una fase di verifiche e di evacuazione, la situazione nell’arco di un’ora è ritornata alla normalità. “Abbiamo subito inviato lo staff del Comune per tutte le verifiche negli edifici, ponendo attenzione su eventuali crepe, calcinacci e cornicioni. Ma non abbiamo ravvisato alcuna anomalia. Va sottolineato che in tutte le scuole abbiamo effettuato negli ultimi anni massicci interventi per il consolidamento dei solai, è un tema su cui l'amministrazione di Bellaria ha sempre posto grande attenzione e investimenti”.

A tranquillizzare insegnanti, studenti e famiglie l’ingegnere Marco Maioli: “Non abbiamo riscontrato nulla di diverso sulle strutture rispetto il pre terremoto. Bene hanno però fatto gli addetti alla sicurezza dei vari istituti ad attivare le procedure di emergenza. Gli studenti sono poi rientrati ovunque, con lo svolgimento regolare del servizio mensa”.

Verifiche anche a Rimini

A seguito della forte scossa di terremoto con magnitudo 4,1 registrata questa mattina alle 11,45 con epicentro nel cesenate e avvertita anche nel riminese, è stata attivata immediatamente l’attività dei controlli ad opera dei tecnici comunali e di Anthea specificatamente focalizzati sul patrimonio edilizio scolastico. Il programma delle verifiche prevede nell’immediato sopralluoghi nei plessi scolastici a cui faranno seguito le ricognizioni programmate da parte delle squadre già predisposte dei tecnici. Anche in questo caso in molte scuole si è attivata la procedura di evacuazione.