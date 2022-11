Terremoto, attivati i controlli nelle scuole del territorio: non sono segnalati al momento criticità o danni

A seguito della forte scossa di terremoto registrata questa mattina con epicentro sulla costa pesarese e avvertita anche nel riminese, è stata attivata immediatamente l’attività dei controlli ad opera dei tecnici comunali e di Anthea specificatamente focalizzatisul patrimonio edilizio scolastico. Non sono segnalati al momento criticità o danni. I tecnici della Direzione dei Lavori pubblici del Comune di Rimini e di Anthea si sono attivati immediatamente per le verifiche tecniche delle scuole comunali, che sono rimaste regolarmente aperte. Il programma delle verifiche ha previsto nell’immediato sopralluoghi nei plessi scolastici a cui faranno seguito le ricognizioni programmate da parte delle squadre già predisposte dei tecnici che saranno tutte completate nelle prossime 24 ore prevedendo sopralluoghi su tutti i 70 edifici scolastici di competenza comunale. Le centrali operative della Polizia municipale e della protezione civile di Rimini non hanno al momento ricevuto segnalazioni di criticità o danni.

Qui Riccione

Scuole aperte anche a Riccione. Questa mattina terremoto con epicentro nelle Marche. È già attivo il sistema di Protezione Civile per studiare e monitorare la scossa. Nel frattempo insieme a Forze dell'Ordine, Carabinieri e Polizia Locale è stato attivato uno stato di attenzione e monitoraggio di eventuali segni di danni a cose o persone. Le scuole nel Comune di Riccione rimarranno aperte. Sono già in corso sopralluoghi tecnici sulle strutture scolastiche.

A Coriano scuole chiuse

Considerata la vastità del territorio e la dislocazione delle scuole nelle numerose frazioni del comune di Coriano, il sindaco Gianluca Ugolini ha disposto questa mattina, dopo l’episodio sismico registrato nelle Marche alle 7,07, seguito da altre scosse di intensità minore, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in via precauzionale, per consentire ai tecnici di effettuare le opportune verifiche delle strutture secondo i tempi richiesti. La decisione di chiusura è scaturita dal fatto che i controlli, per i motivi sopra esposti, avrebbero richiesto alcune ore, o addirittura l’intera mattinata. Al momento non è stata riscontrate alcuna criticità.