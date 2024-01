Territorio presidiato dai vigili del fuoco per il capodanno, interventi per cassonetti in fiamme

Notte di capodanno tutto sommato tranquilla per i vigili del fuoco della provincia di Rimini che, tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, hanno presidiato il territorio per garantire la sicurezza dei festeggiamenti. Gli unici interventi fatti dal personale del 115 sono stati dovuti a dei cassonetti in fiamme, avvenuti a macchia di leopardo, a causa dei botti sparati dagli incoscienti. A parte l'incendio alla discoteca Altromondo di Rimini, scoppiato prima dell'inizio del veglione, non si sono segnalate altre criticità.