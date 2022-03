Il territorio si prepara a coordinare e gestire l'accoglienza, un incontro pubblico al teatro

Dopo aver partecipato con il sindaco Domenica Spinelli e con l’assessore Beatrice Boschetti al tavolo organizzato dalla Prefettura di Rimini per fronteggiare l’emergenza Ucraina e preparare il territorio all’accoglienza dei profughi, il Comune di Coriano si è messo subito al lavoro. Avviati già da giorni i contatti con le comunità ucraine e con le associazioni d volontariato collegate alle parrocchie, è stato organizzato per lunedì prossimo (7 marzo) un incontro che avrà come oggetto proprio la gestione dell’emergenza e l’applicazione delle direttive ministeriali in materia di solidarietà e accoglienza profughi.

L’appuntamento è stato fissato per le ore 18 presso la Sala Isotta del Teatro CorTe. Nel corso dello stesso verranno condivise le disposizioni governative illustrate dalla Prefettura di Rimini e verranno forniti anche ulteriori aggiornamenti a seguito degli incontri che si terranno nei prossimi giorni con Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani), Regione Emilia-Romagna e Protezione Civile. Il Comune di Coriano si è già detto disponibile alla eventuale stipula di una convenzione con la Prefettura per la gestione dell'accoglienza e compatibilmente con i posti che sarà possibile reperire sul territorio.

“Siamo di fronte ad un’emergenza – dicono il sindaco Spinelli e l’assessore Boschetti – per la quale con senso di responsabilità ogni ente dovrà fare la sua parte. Siamo consapevoli che la gestione di una fase delicata e complessa come questa richiede la massima collaborazione tra le parti coinvolte e da parte nostra assicuriamo completo appoggio alla Prefettura mettendoci a disposizione dei tanti ucraini che abbiamo già abbracciato lunedì scorso nel corso della fiaccolata di pace che abbiamo organizzato”.