Terrorismo islamico in Italia, il magistrato Dambruoso ospite del Rotary Club Riccione Cattolica

La conviviale n.1832 del Rotary Club Riccione Cattolica, tenutasi lunedì scorso (27 novembre) al ristorante "Il Mulino" di Misano, ha registrato l'illustre presenza di Stefano Dambruoso, Deputato, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, esperto giuridico presso la rappresentanza permanente italiana dell’Onu a Vienna. Organizzato in collaborazione con il Rotary Club Valle del Rubicone e il Lions Club di Misano, l'appuntamento ha approfondito il tema del terrorismo islamico in Italia, un tema sviscerato da Dambruoso, rinomato magistrato italiano in prima linea nella lotta contro il crimine organizzato e il terrorismo, anche nel suo libro "Jihad".

Dambruoso, insignito nel 2003 dal Time del titolo di eroe moderno, ha svolto ruoli internazionali di grande rilievo. Nel corso della conviviale, ha condiviso la sua esperienza e competenza, offrendo ai presenti una trattazione poliedrica del fenomeno dei Foreign Fighters, esaminando identità, provenienza e residenza, delineando inoltre strategie di contrasto, prevenzione e de-radicalizzazione messe in atto da Intelligence, Forze di Polizia e Magistratura. Inoltre ha esaminato la risposta del Legislatore Italiano e le nuove leggi introdotte dai paesi europei colpiti dagli attentati degli ultimi anni, offrendo una preziosa analisi comparativa.

Il Rotary Club Riccione Cattolica, il Rotary Club Valle del Rubicone e il Lions Club di Misano esprimono gratitudine "al dottor Dambruoso per la sua partecipazione e per aver condiviso con i presenti la sua vasta conoscenza su un tema così cruciale per la sicurezza nazionale".

“Siamo molto soddisfatti della riuscita di questo evento – ha dichiarato il presidente del Rotary Club Riccione Cattolica, Stefano Bizzocchi –. Il dottor Dambruoso è un relatore di grande competenza e ha fornito un’analisi approfondita di un tema di grande attualità. La serata è stata un’occasione importante per sensibilizzare l’opinione pubblica sul terrorismo islamico e per promuovere la cultura della sicurezza”.

Il Rotary Club Riccione Cattolica e il presidente Bizzocchi ringraziano gli ospiti che hanno preso parte alla conviviale: Monica Morri, presidente del Rotary Club Valle del Rubicone; Vincenzo Renato, vicepresidente del Lions Club Misano Adriatico; Matteo Pascucci, segretario Rotary Club Valle del Rubicone; Simone Prini, segretario Lions Club Misano Adriatico; Nicola Giorgetti, Ppesidente incoming del Rotary Club Valle del Rubicone; Gennaro Falco, socio del Lions Club Gabicce Mare e Lions Guida del LC Misano e la moglie Elisa Recchia; Nicola Schivardi assessore all'ambiente del Comune di Misano Adriatico.