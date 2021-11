Terza dose anche senza prenotazione per gli over 60 e per i vaccinati con Johnson&Johnson

Al fine di facilitare ulteriormente l’accesso alla somministrazione della dose di richiamo (booster) contro il coronavirus, per gli over 60, oltre alla già prevista modalità di prenotazione attraverso i consueti canali (Cup-Cuptel-Farmacup e Cupweb), Ausl Romagna apre la possibiltà anche di accedere direttamente ai punti hub vaccinali senza prenotazione. Questa modalità è applicata anche ai cittadini con più di 60 anni che hanno eseguito la vaccinazione con Johnson & Johnson.

Informa l'Ausl che I cittadini di età inferiore ai 60 anni che hanno effettuato la vaccinazione con il vaccino monodose Johnson & Johnson, possono recarsi direttamente senza prenotazione negli Hub vaccinali aziendali per ricevere la dose di richiamo con un vaccino a m-RNA (Pfizer o Moderna). Si ricorda che per la somministrazione del richiamo, devono essere trascorsi sei mesi dalla prima vaccinazione. Le persone appartenenti a questa fascia di età che hanno effettuato la vaccinazione con il monodose Johnson sono state complessivamente in Romagna 8.578 così distribuite per ambito: Cesena 1515; Forlì 1717; Ravenna 3090;Rimini 2.256.