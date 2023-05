Terza età e mondo digitale, al via le attività dello sportello di aiuto

Sono al via le attività di una delle ultime novità introdotte dall’Amministrazione in tema di servizi alla persona e welfare, in particolare sul fronte del contrasto al digital divide. Aprirà infatti mercoledì (24 maggio) i battenti lo “Sportello di aiuto digitale” a favore della terza età, nato da un progetto dell’Associazione per i Diritti degli Anziani Odv al quale l’amministrazione ha aderito cofinanziandone le attività. L’iniziativa si sostanzia nella messa a disposizione di un consulente, tutti i mercoledì, di un consulente che fornirà gratuitamente agli interessati un supporto nell’utilizzo di piattaforme e strumenti digitali fondamentali per l’accesso ai servizi: ad esempio, l’utilizzo dello Sspid, ormai indispensabile per usufruire di tanti servizi alla persona erogati dagli enti locali e dalle istituzioni sanitarie, a partire dal fascicolo sanitario individuale.

Il consulente riceverà dalle 9 alle 12, presso l’Ufficio Relazioni per il Pubblico di piazza del Popolo; è consigliabile la prenotazione telefonica chiamando il 329.6844333.