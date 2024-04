Un tesoretto da oltre 10 milioni di euro, dall'imposta di soggiorno "record" di incassi

Via libera dal Consiglio Comunale al rendiconto di gestione 2023, il documento che dà la rappresentazione della realizzazione degli obiettivi programmati con il Bilancio di Previsione 2023 – 2025, approvato con 18 voti favorevoli e 9 contrari. Tra gli obiettivi principali raggiunti la riduzione del debito, tagliato in meno di due anni e mezzo (cioè dall’inizio del mandato nell’ottobre 2021) di oltre 19,5 milioni di euro e la capacità di mantenere un’elevata capacità di investimenti, con 99 milioni di euro nel 2023 destinati ad opere di rigenerazione urbana, potenziamento infrastrutturale e aumento dei servizi sul territorio. Tra i tanti interventi: la prosecuzione del Parco del Mare, l’investimento per la tratta stazione-Fiera del Metromare, la riqualificazione dell’area portuale, l’acquisto degli immobili per il decentramento dei servizi per i cittadini a Miramare e Corpolò e l’acquisizione della proprietà del suolo del Palazzo Valloni, attuale sede del Cinema Fulgor e della Casa del Cinema del Fellini Museum.

Imposta di soggiorno record

Altro elemento virtuoso centrato nel rendiconto l’invarianza fiscale, cioè la scelta perseguita anche nel bilancio 2024 di non aumentare le tasse di competenza comunale, mantenendo al contempo tutte le agevolazioni già previste e le misure specifiche per alcune categorie. Da segnalare inoltre l’aumento delle entrare legate all’imposta di soggiorno che nel 2023 ha registrato il miglior risultato nel quinquennio, con 10,4 milioni di euro, superando quindi anche il livello del periodo pre-Covid (9,85 milioni nel 2019). Il risultato di esercizio, al netto dei fondi accantonati come previsto dalle legge (ad esempio il fondo crediti dubbia esigibilità per 116 milioni circa) e delle risorse vincolate (come il fondo contenziosi, per il 2023 pari a 15,4 milioni accantonati), riconsegna un avanzo libero e dunque disponibile per essere applicato al bilancio 2024 a favore di investimenti per la città di 17,85 milioni.

Prima Comunità Energetica

Con 19 voti favorevoli, 7 astenuti e nessun voto contrario il Consiglio Comunale ha inoltre approvato la proposta di partenariato pubblico-privato che porterà alla realizzazione della prima Comunità Energetica rinnovabile (CER) di Rimini, un progetto innovativo che ambisce ad aumentare la produzione sul territorio comunale di energia elettrica da fonte rinnovabile, per far sì che diventi una risorsa per la collettività.

Il progetto presentato dalla società Plangreen 2E Srl e Plangreen Srl prevede la realizzazione di sei impianti fotovoltaici su edifici e aree comunali (sul tetto dell’associazione Parco Marecchia in via de Warthema, sulla copertura della “Casa del Volley” in Via Bidente, dello stabile della Polisportiva Celle in Viale Euterpe, del Centro Sportivo “Sara Brancia” in Via Aleardi e della Scuola Primaria “Madre Teresa di Calcutta” in Via Sforza, nonché nella parte comunale del parcheggio del centro commerciale Le Befane), per una potenza installata complessiva di 1,75 megawatt. I benefici per le famiglie che aderiranno alla CER includono un risparmio stimato di 143 euro annui per nucleo; per l’ente comunale è invece previsto un risparmio di circa 40 mila euro grazie all’autoconsumo dell’energia prodotta negli impianti corrispondenti.

Sempre nella seduta di ieri, il Consiglio Comunale ha approvato la delibera riguardante “rese del conto agenti contabili” per l’esercizio 2023 (18 favorevoli, 3 contrari, 5 astenuti).