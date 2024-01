Test IT-alert in corso nel riminese, esclusi gli smartphone ma potrebbe arrivare sui vecchi cellulari

Il Dipartimento di Protezione Civile, vista l’imminente messa in operatività del Sistema di allarme pubblico IT-alert, nell’ambito dell’attività di sperimentazione ha predisposto alcuni test tecnico-funzionali che interesseranno 913 aree circoscritte, di 2 chilometri di raggio, dove sono presenti stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante. In Emilia Romagna il test viene effettuato nella giornata di mercoledì (31 gennaio), tra le 12,30 e le 16. E' previsto l’invio del messaggio di test con la scritta: Test Test prova tecnico-funzionale del sistema IT-alert.

Il test tecnico-funzionale non prevede che i dispositivi nelle aree interessate non ricevano il messaggio. È però possibile, seppure molto poco probabile, che il messaggio raggiunga qualche telefono cellulare di vecchia generazione. Chi dovesse riceverlo, non deve compiere alcun tipo di azione.