The Kolors, Sarafine, Mattia Zenzola e Davide Vavalà danno il via all’estate con Cornetto Algida “Unwrap the summer”

L’estate sta arrivando e Riccione è pronta per dare inizio al periodo più divertente della bella stagione. E lo fa in compagnia di Cornetto Algida che, in piazzale Roma venerdì 21 giugno alle ore 21, presenta “Unwrap the Summer – Un’estate da scartare insieme”, un evento musicale unico e coinvolgente con grandi artisti e big della musica italiana. Ospiti speciali della serata The Kolors che, con la loro energia e le loro sonorità travolgenti, faranno cantare e ballare tutto il pubblico di Riccione. The Kolors hanno firmato la colonna sonora della campagna pubblicitaria 2024 di Cornetto Algida con il loro nuovo singolo “Karma”, brano che interpreta la spensieratezza e l’allegria dell’estate.

Ad aprire la serata ci sarà la giovane ed eclettica cantautrice Sarafine, vincitrice di X Factor 2023. Fra gli ospiti speciali anche Davide Vavalà, tiktoker da milioni di followers e artista dallo stile urban, che si esibirà in una live performance per creare delle t-shirt personalizzate per il pubblico presente, e il ballerino Mattia Zenzola, vincitore di Amici di Maria De Filippi 2022, che farà ballare il pubblico con una coreografia speciale. A presentare l’evento ci saranno due voci d’eccezione: Michele Caporosso, in arte Wad, e Giada Coletti, speaker di Radio Deejay, che faranno gli onori di casa e coinvolgeranno il pubblico durante una giornata piena di musica e divertimento. Per tutta la durata dell’evento sarà allestito un vero e proprio villaggio Cornetto con alcuni stand e corner, tra cui il corner make-up per creare il look perfetto con glitter e trucchi colorati. L’evento è a ingresso libero.

“Dopo Warner Bros. ancora un altro brand internazionale sceglie Riccione per lanciare l’estate 2024 - ha detto l’assessore al Turismo Mattia Guidi -. Cornetto Algida, con questo straordinario live show e grandi artisti del panorama italiano e internazionale, apre la stagione estiva con grande allegria e entusiasmo e dà l’avvio al lungo e ricco palinsesto di iniziative che accompagnerà Riccione da giugno fino a settembre, una progettualità artistica importante che saprà rispondere a tutti i gusti e a tutti i nostri target di riferimento”.