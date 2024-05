"Ti strozzo come una gallina", il compagno violento obbligato dal giudice a lasciare la casa

La causa scatenante era l'abuso di alcol che lo portava a maltrattare continuamente la convivente che, oramai esasperata dai comportamenti violenti dell'uomo, ha trovato il coraggio di denunciare l'uomo per il quale il giudice ha disposto l'allontanamento dall'abitazione. Lui, un 63enne, alzava quotidianamente il gomito e in preda all'ubriachezza secondo i racconti della vittima diventava una furia capace di devastare l'appartamento e aggredire fisicamente la compagna. Non solo botte ma, anche, minacce di morte: "Ti strozzo come una gallina", avrebbe urlato l'uomo. La donna, inoltre, a supporto del suo racconto ha mostrato ai carabinieri il referto del pronto soccorso a cui era stata costretta a ricorrere dopo le percosse coi medici che le avevano refertato varie ecchimosi per una prognosi di 10 giorni. Alla luce di quanto denunciato dalla vittima, il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha quindi chiesto e ottenuto dal gip Raffaele Deflorio la misura cautelare nei confronti del 63enne, difeso dall'avvocato Liana Lotti, che è stato allontanato dalla casa.