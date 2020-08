Tiene in una busta di plastica i soldi delle vacanze, oltre 2mila euro. Li perde per la strada, ma la fortuna è dalla sua parte

Nella serata di venerdì il personale della polizia locale in servizio di viabilità a Igea Marina verso le 22.30 ha rinvenuto una somma di denaro contante pari a 2150 euro contenuta in una busta di plastica. La somma è stata portata in comando dove restava custodita in attesa che qualcuno, accortosi di averla smarrita, ne facesse richiesta. Sono state allertate anche le altre forze dell'ordine qualora qualcuno si fosse rivolto a loro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella mattinata odierna una persona si è recata presso gli uffici dei carabinieri per presentare denuncia. Una volta raccolti elementi tali che provavano la sua titolarità della somma lo hanno invitato a recarsi presso gli uffici della polizia locale per ritirare la somma. Il signore, un cittadino della provincia di Novara ieri sera mentre passeggiava a Igea Marina aveva perso la somma di denaro necessaria per le vacanze che custodiva in tasca. Si è accorto dello smarrimento solo nella mattinata odierna e si è quindi recato a fare la denuncia presso i carabinieri. Il signore ha ringraziato le persone che hanno ritrovato il denaro.