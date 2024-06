I tifosi sfidano caldo e sole, tutto il giorno al traguardo in attesa del Tour. "Una grande festa popolare"

E’ festa a Rimini in attesa dell’arrivo del Tour de France. Sotto un sole bollente, sin dalla partenza da Firenze le persone hanno iniziato ad assieparsi lungo le transenne dell’arrivo. Spiaggia e stabilimenti balneari a pieno regime, in attesa dell’arrivo dei corridori atteso attorno alle 17,30. Alle 16 invece la carovana, con l’animazione, farà capolino sul lungomare di Rimini. Gli appassionati hanno iniziato ad affollare gli ultimi 500 metri sin dalle 13, c’è chi ha realizzato delle capanne con gli asciugamani chi sta sulle transenne rigorosamente con l’ombrello. Ci sono diversi striscioni con cuori e dediche per Marco Pantani e c’è tanto che ricorda il Pirata in questa prima tappa Firenze-Rimini, in attesa di domani quando la partenza sarà da Cesenatico.

Il parcheggio di viale Chiabrera è stato trasformato in un grande centro media, con le produzioni della tv in postazioni e i giornalisti nei salottini in diretta. Lungo gli ultimi metri del percorso cappellini, rigorosamente gialli, per tutti gli spettatori. Folla anche per assicurarsi i gadget ufficiali del tour. Non molte le strutture private addobbate a festa, ma non mancano hotel con enormi stendardi gialli a scendere dai tetti. Diversi maxi schermi consentono agli spettatori in attesa di poter assistere l’evoluzione della gara.

"Sono giorni di festa. Una grande festa popolare com'è giusto che sia per uno sport come il ciclismo, così amato e seguito, che va sulle strade e tra la gente. E che in Emilia-Romagna ha radici profonde. Ed è bello che gli organizzatori del Tour abbiano scelto di dedicare una tappa a Pantani, un campione che ci ha regalato emozioni indimenticabili". Sono queste le parole del presidente della Regione Stefano Bonaccini, mentre il tour fa ufficialmente ingresso sul territorio dell’Emilia Romagna. Nel giorno dello storico 'start' a Firenze (e traguardo a Rimini), l'Emilia-Romagna è pronta abbracciare il Tour de France nel nome del campionissimo Marco Pantani. La dedica al Pirata la sottolinea il presidente della Regione, Stefano Bonaccini dicendo però che la Cesenatico-Bologna di domani "ha per noi un altro importante significato: i ciclisti si sfideranno nel cuore di quei territori che appena un anno fa sono stati colpiti da una delle alluvioni più gravi di sempre".

Bonaccini spera "che la grande vetrina del Tour possa essere anche un'occasione per dare visibilità a questi luoghi e alle loro comunità che con coraggio si sono rialzate. Se lo meritano per l'esempio di tenacia e solidarietà che hanno offerto a tutta Italia".

Domani si parte poi da Cesenatico

Quella di domenica sarà una tappa nel cuore della Romagna, nei luoghi che hanno dato al ciclismo grandi campioni. Tra i tanti anche Ercole Baldini, il treno di Forlì, vincitore di una tappa nel 1959: sarà omaggiato a Faenza, nel luogo più vicino al suo paese di nascita, dal direttore del Tour, Christian Prudhomme. La partenza da Cesenatico è alle 12. Poi passaggio davanti al museo Spazio Pantani. Ma tutta la tappa sarà un omaggio al campione lungo le strade della Romagna dove si allenava. Si transita anche all'Autodromo di Imola e dalla cima della Gallisterna, diventata celebre ai Mondiali di Ciclismo del 2020, organizzati in Emilia-Romagna durante l'emergenza covid. E infine il duplice passaggio sulla salita di San Luca a Bologna.