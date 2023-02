Tim down, problemi anche in Romagna: l'azienda chiarisce le cause del guasto

Una domenica di malfuzionamenti per i naviganti sul web con Tim, sia da rete fissa che mobile. "E' stato rilevato un problema di interconnessione internazionale, sono in corso le analisi per la risoluzione del problema", ha detto un portavoce dell'azienda". Le anomalie si sono ripetute in particolar modo nel primo pomeriggio, con difficoltà a raggiungere social e siti internet. Disagi sono stati segnalati anche in Romagna.