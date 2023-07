Delogu è la regina, show di Olly. E’ la Notte Rosa dei giovani: “10 ore in piedi per salutare i nostri idoli”

La Notte Rosa infiamma le serate Riminesi. Con piazzale Fellini, a due passi dal Grand Hotel, salotto buono dei grandi artisti. Ce n’è per tutti i gusti, con Nek e Renga che fanno brillare gli occhi alle mamme e Il Tre e Olly i più osannati dalle nuove generazioni. Lo show che da domenica 16 luglio andrà in onda su Rai 2, ha richiamato in piazza migliaia e migliaia di persone. Ma è la Notte Rosa soprattutto dei più giovani, che arrivano alla fine della serata del venerdì felici ed esausti: perché in molti si sono assiepati sotto il palco e sotto il sole delle 14 e li sono rimasti fino a dopo la mezzanotte.

Una ragazza di Fano racconta come aspettava questo momento da cinque anni. E’ rimasta in piedi per 10 ore consecutive: “Sto aspettando Il Tre, mi viene da piangere, perché il sogno si avvera”. E quando il rapper di Roma la raggiunge dall’altra parte delle transenne e la saluta con un lungo abbraccio il cuore batte all’impazzita. Pur di essere presente al Tim Summer Hits una ragazza di Riccione racconta come ha dormito in due giorni solamente cinque ore. Quella della Notte Rosa è una piazza di giovani che si divertono in spensieratezza tra abbracci e sorrisi.

A dettare il ritmo, voto 10, una splendida Andrea Delogu che sempre più dimostra di essere pronta ai palcoscenici che contano: sarà l’aria di casa, della sua Rimini, ma Andrea è stata la vera trascinatrice della seconda serata del Tim Summer Hits, brava a coinvolgere il pubblico e bravissima a riportare la barca sulla giusta rotta quando la produzione sale sul palco per sistemare gli accorgimenti tecnici. Delogu si prende la sua piazza, quando a un certo punto scende in mezzo al pubblico e annuncia di volersi lanciare tra i supporter, fermata solo dallo staff: “Occhio che non hai un abito di riserva uguale a questo”.

A far ballare le migliaia di persone fuori dal Grand Hotel ci pensano poi Gli Autogol, quando riportano in auge il loro tormentone, e tutti fanno andare le braccia al ritmo di Baila como El Papu. E mentre Nek duetta con Francesco Renga, sono gli Zero Assoluto a far rivivere le emozioni ai più nostalgici, quando se ne escono fuori con “Per dimenticare”, celebre colonna del film Scusa ma ti voglio sposare.

A prendersi la scena sono però i cantanti della Generazione Z. Sono loro a fare impazzire il pubblico. Come a segnare un cambio di marcia, in un naturale cambio generazionale. E allora se Olly è tra i più acclamati, per Benji, Il Tre e Neima è il tripudio. Il più presente è infine Rocco Hunt che esce più volte dal palco. La festa in Riviera è davvero cominciata.