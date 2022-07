Timido segnale di discesa della curva epidemica: in una settimana -5% dei nuovi positivi

L'Ausl Romagna ha diffuso il bollettino con i dati dell'ultima settimana sull'andamento del Coronavirus nel suo territorio dal quale emerge come dopo 5 settimane settimana di crescita la curva epidemica dia timidi segnali di discesa. Nel periodo dal 11 al 17 luglio, che prende in considerazione i casi di residenti diagnosticati sul territorio romagnolo, ssi sono registrate 14.996 positività (39.2%) su un totale di 38.259 tamponi (molecolari e antigenici). Questa settimana si registra una lieve diminuzione delle nuove positività sia in termini assoluti (-191) che percentuali. Anche questa settimana si registra un aumento delle nuove positività, sia in termini assoluti (+ 2.290) che percentuali. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto di pazienti affetti da Covid anche questo dato segna un aumento: in totale sono ricoverati 308 pazienti, tra questi 14 sono ricoverati in terapia intensiva. In crescita anche il numero dei decessi.

La situazione nella provincia di Rimini vede la curva epidemica in lieve discesa. Nel periodo analizzato dall'Ausl si sono avuti nuovi 4527 casi positivi (erano 4766 la scorsa settimana) con un calo del 5%. La situazione dei ricoveri, come nella precedente rilevazione, è in aumento: sono infatti 308 i pazienti che si trovano ricoverati nei reparti Covid (259 la scorsa settimana) per un incremento del 18,9% dei quali 14 in terapia intensiva (7 la scorsa settimana) e 6 in Terapia sub-intensiva (5 la scorsa rilevazione). Nell'ultima settimana i decessi per Covid sono aumentati rispetto alla rilevazione precedente: 18 quelli registrati in Romagna di cui 5 nella provincia di Rimini col totale dall'inizio dell'epidemia che sale a 1343.

Al momento nella provincia di Rimini risultano 34 sanitari dipendenti Ausl e 2 convenzionato, pari allo 0,7% del personale, sospesi per non aver voluto effettuare la vaccinazione, dato in calo rispetto all'ultima rilevazione.

“Dai dati della settimana presa a riferimento - commenta Mattia Altini, direttore sanitario di Ausl Romagna – dopo il balzo delle settime scorse si registra finalmente a livello aziendale un primo calo dei nuovi casi positivi. Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali romagnoli, l’occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da covid è in rialzo rispetto alla settimana scorsa. Confidiamo nelle prossime settimane in una diminuzione della curva epidemica sempre più marcata cui seguirà solo in un secondo momento, come sempre succede, anche un calo dei ricoveri. Bisogna aspettare per vedere come evolverà la situazione. Nel frattempo è importante continuare a prestare attenzione ed essere prudenti. Sul fronte vaccinale , il numero dei vaccinati è in continuo aumento e ora entriamo in una nuova fase della campagna vaccinale con l’avvio della quarta dose (seconda dose di richiamo o secondo booster) del vaccino anti-Covid19 per gli over60 e le persone con elevata fragilità a partire dai 12 anni. Già da questa settimana abbiamo potenziato l’attività degli Hub vaccinali e, per agevolare l’accesso e la vaccinazione alla popolazione che risiede in zone più distanti, abbiamo programmato anche una serie di sedute aggiuntive, come di seguito riportato. Anche se dal punto di vista clinico questa variante sembra al momento essere meno aggressiva, non ha senso correre rischi, a maggior ragione con una circolazione virale ancora alta. Il modo migliore per proteggersi resta la vaccinazione”.