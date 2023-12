Tirano sassi dal cavalcavia sulle auto in corsa, due minorenni riprendevano le loro bravate coi cellulari

Un "passatempo" criminale quello che due ragazzini di Misano si sono inventati per trascorrere i giorni delle vacanze natalizie e che ha rischiato di causare danni estremamente gravi. Da diversi giorni ai carabinieri erano arrivate segnalazioni sulle pietre che "piovevano" dall'alto e tre automobilisti, tutti colpiti dai ciottoli, che si sono ritrovati i parabrezza scheggiati e le carrozzerie danneggiate hanno presentato denuncia. I militari dell'Arma si sono quindi attivati con una serie di appostamenti per cercare di individuare gli autori dei lanci e, nel pomeriggio del 28 dicembre, hanno sorpreso i due 15enni intenti a prendere di mira non solo i veicoli in transito ma anche una cabina elettrica nei pressi. I carabinieri sono intervenuti immediatamente bloccando i ragazzi e, dagli accertamenti sui loro smartphone, sono spuntati i video agghiaccianti delle loro bravate. Per i giovanissimi è scattata la denuncia alla Procura dei Minore per danneggiamento e getto pericoloso di cose e, al momento, sono in corso ulteriori indagini per accertare se ci sono altri ragazzini coinvolti.