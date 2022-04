Dal Tirreno all'Adriatico, la fiera che unisce i due mari protagonista nel fine settimana di Pasqua

La Fiera di Primavera dal Tirreno all’Adriatico ha aperto le porte alla stagione 2022: una tre giorni di shopping, intrattenimento musicale ed eventi che hanno reso questi giorni di festa, ancora più speciali. “Siamo molto contenti del successo che ha avuto l’evento, ma ancor di più per la grande partecipazione di famiglie e turisti.” Queste le parole del direttore del Polo Est Village. Che continua: “La città si dimostra sempre a misura di bambini, grazie ai servizi e agli eventi. Tanti i turisti italiani ed esteri che hanno scelto Bellaria Igea Marina come destinazione per queste vacanze, noi operatori ci siamo fatti trovare subito pronti”. La Pasqua è solo l’inizio di un ampio calendario eventi che il Polo Est Village ospiterà durante tutto l’anno: sport, musica, serate di degustazioni enogastronomiche, spettacoli per bambini e tanto altro ancora.