Titolare sospesa perché no-vax, la farmacia è costretta a chiudere i battenti

“Visto il disservizio che si è venuto a creare con la chiusura della farmacia presente nel Comune di Montecopiolo, l'amministrazione comunale, ha deciso, al fine di dare continuità a questa fondamentale attività per i cittadini, di avviare una convenzione dalla prossima settimana con la Farmacia Camporesi di Pietracuta”. E’ questo il messaggio apparso sul sito del Comune di Montecopiolo.

L'unica farmacia ha chiuso perché la titolare, racconta l’Ansa, è stata sospesa perché no-vax. Secondo la stampa locale la titolare dell'unica farmacia di Montecopiolo è stata sospesa dall'ordine dei farmacisti perché non vaccinata. Il paese romagnolo conta poco più di mille abitanti, molti dei quali anziani, i quali di recente si sono imbattuti nel cartello "chiuso" affisso dalla farmacista sul proprio locale.

Nel piccolo borgo montano, recentemente passato alla provincia di Rimini da quella di Pesaro-Urbino, il sindaco Pietro Rossi si sfoga sui social: “Come sindaco, appena ho ricevuto la notizia della chiusura della farmacia, molto preoccupato per le conseguenze, mi sono attivato celermente per trovare una soluzione e così ho fatto per essere sicuro di avere questo servizio fondamentale. Questa "doccia fredda" per me e per i cittadini di ritrovarsi il comune senza farmacia da un giorno all'altro poteva essere ben evitata o comunque gestita in altra maniera, ma non è stato fatto perchè nessuno ha anticipato niente”.