Toccamenti proibiti sulla minore sotto le lenzuola del letto matrimoniale, patrigno assolto dopo un calvario giudiziario

Si è concluso con una assoluzione per non aver commesso il fatto, con il pubblico ministero che aveva chiesto una condanna a 7 anni e 10 mesi, il calvario giudiziario di un 47enne finito a processo con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti della figlia 14enne della compagna. L'uomo, difeso dagli avvocati Giovanna Ollà e Francesco Pizzuto, aveva sempre negato le accuse che gli venivano mosse secondo le quali per 3 anni aveva molestato la ragazzina. La denuncia era arrivata nel 2019 quando la madre della 14enne aveva deciso di troncare la relazione col 47enne dal quale aveva avuto una seconda figlia. La presunta vittima, ascoltata in forma protetta, aveva confermato i toccamenti intimi anche davanti al gip sostenendo che erano avvenuti nel lettone matrimoniale dove dormiva tutta la famiglia: la madre, il patrigno e la sorellina. Un racconto che era stato giudicato credibile dal giudice che aveva così rinviato a giudizio il 47enne nonostante le altre tre persone che dormivano nello stesso letto non si sarebbero mai accorte di questi presunti abusi.

A far emergere le violenze sarebbe stata una confidenza fatta alla zia dalla ragazzina dopo che quest'ultima aveva avuto un feroce litigio col compagno della madre. In seguito a quella scoperta, la mamma aveva deciso di troncare la relazione col 47enne iniziando allo stesso tempo una battaglia legale. Durante il dibattimento, tuttavia, erano emerse alcune incongruenze nel racconto della minorenne costituitasi parte civile attraverso l’avvocato Giuseppe Cancelliere. L'assoluzione in primo grado ha rappresentato per l'uomo la fine di una storia da incubo vissuta dal 47enne come un'ingiustizia.