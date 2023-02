Toccamenti proibiti sulla nipotina, nonno condannato per violenza sessuale

E' stato condannato a 2 anni di reclusione, 6 quello chiesti dal pubblico ministero Davide Ercolani, un nonno 52enne finito sul banco degli imputati con l'accusa di violenza sessuale nei confronti della nipotina. La condanna è stata più leggera rispetto a quanto richiesto dall'accusa in quanto i giudici hanno riqualificato il fatto come lieve. L'uomo, nuovo compagno della nonna naturale, è stato indicato dalla stessa vittima come l'autore di alcuni toccamenti proibiti quando la piccola aveva appena 13 anni. La minorenne, ascoltata dal gip in forma protetta, aveva raccontato che nel 2019 era con il 52enne a guardare un film su in iPad quando quest'ultimo aveva allungato le mani. La ragazzina, dopo due giorni, si era rivolta ai genitori per raccontare quanto successo denunciando poi il nuovo compagno della nonna. Accuse confermate sia in sede di indagini preliminari che durante il processo mentre l'uomo, difeso dagli avvocati Massimiliano Cornacchia e Gilberto Gianni, ha sempre respinto con fermezza tutti gli addebiti e in passato. non aveva avuto problemi di questo genere. Dopo la sentenza dei giudici del Collegio del Tribunale di Rimini, i legali hanno già annunciato il ricorso in Appello.