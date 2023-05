Il toccante messaggio di Paolo Cevoli: "Ricostruiremo la Romagna partendo dal nostro grande cuore"

E’ uno degli ambasciatori della Romagna. Nelle scorse ore Paolo Cevoli ha voluto mandare un messaggio a tutti in vicinanze alle persone che più stanno soffrendo in questo momento per via dell’alluvione. E’ un messaggio di solidarietà, ma anche che rispecchia un amore viscerale per la propria terra. “Ancora una volta la nostra terra è stata colpita e ancora una volta dobbiamo ricostruire a partire da noi, dal nostro cuore, dalla nostra forza, dalla nostra solidarietà, ma noi su questo siamo amati in tutto il mondo perché veramente abbiamo una cosa dentro che non ha nessuno, una cosa speciale. La nostra terra per questo è meravigliosa, anche nei momenti di difficoltà. Voglio dare un abbraccio a tutte le persone, a tutte le famiglie che hanno perso i loro cari e quelle che si trovano in difficoltà. Veramente grazie di cuore a quelli che si stanno prodigando per risolvere questa brutta situazione. Grazie a tutti, vi voglio bene”.