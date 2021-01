Tombanuova: accolte le osservazioni dei residenti per migliorare le opere di urbanizzazione

Procede l’iter per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal piano particolareggiato di Tombanuova, che vede l’Amministrazione Comunale farsi carico degli interventi in sostituzione del soggetto attuatore inadempiente. Un progetto che prosegue in relazione con chi vive nella zona: l’assessore alla pianificazione del territorio Roberta Frisoni ha incontrato ieri una delegazione dei residenti di Tombanuova e l’amministratore del condominio presente nell’area interessata dal piano particolareggiato, per confrontarsi in merito alle osservazioni presentate al progetto di opera pubblica. Il progetto prevede la costruzione del collegamento viario tra via Bartali e via Corciano (via Casartelli) dove sono già presenti i sottoservizi. Oltre al completamento della rete viaria e delle asfaltature, si realizzerà un nuovo parcheggio in via Coppi oltre a portare a termine quello già parzialmente realizzato in via Corciano. L’area verde vicina all’abitato sarà completata con la piantumazione di alberature ed arbusti, con la costruzione con l’impianto di irrigazione, del camminamento, dell’illuminazione pubblica e sarà dotata di arredi e giochi bimbi.

Così come avvenuto negli altri casi in cui il Comune si è sostituito al privato inadempiente – una ventina negli ultimi anni, tra cui via Amati a Viserba, via dei Mulini a Spadarolo, via Tristano e Isotta in zona Padulli, fino alla “Casa del Volley” a Villaggio Primo Maggio – l’Amministrazione ha escusso la polizza fideiussoria, ma non ha la disponibilità immediata delle aree in quanto gravate da ipoteca. Al fine di liberare le aree da ipoteca è stato arrivato un procedimento unico art. 53 con l’obiettivo di espropriare i terreni necessari senza alcun costo per l’amministrazione, dal momento che si tratta di aree per le quali era dovuta la cessione al Comune.

Le osservazioni presentate dai residenti - che riguardavano la richiesta di comprendere tra le aree da espropriare anche un’altra porzione di terreno da riqualificare, oltre alla sistemazione della viabilità di accesso al condominio e ad una diversa collocazione delle isole ecologiche - sono state recepite in toto dall’Amministrazione, che ha fornito tutti i dettagli dell’intervento in programma, dal valore complessivo di 576.000 euro. L’obiettivo dell’amministrazione è di portare entro il mese di marzo il voto del consiglio comunale per la delibera del procedimento unico, per consentire poi di procedere alla fase espropriativa e all’avvio delle opere pubbliche che si prevede di realizzare nella seconda metà del 2021.