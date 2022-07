Tonino Berbabè a Salotto blu: "C'è acqua per l'estate ma servono, in prospettiva, interventi"

Tonino Bernabè è stato nei giorni scorsi riconfermato per il prossimo triennio alla guida di Romagna Acque la società che gestisce, tra l'altro, l'invaso di Ridracoli, sito sull' appennino forlivese. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda stasera, alle 23, sul canale 99 del digitale terrestre, visibile nella intera Emilia Romagna, Bernabè ha spiegato la situazione in corso. "Nonostante la pesantissimo crisi idrica, l'invaso realizzato con lungimiranza negli anni settanta - ha detto il manager riminese- garantirà fino a tutto agosto un sufficiente flusso alle città romagnole e alla riviera. Però, vista la mutata situazione climatica, dobbiamo abituarci a un diverso utilizzo dell'acqua.E dobbiamo attrezzarci per un diverso stoccaggio: dobbiamo incamerare più acqua nei periodi di pioggia, anche attraverso nuovi invasi di diverse dimensioni e allocati in modo razionale".