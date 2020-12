Topo d'appartamento maldestro arrestato in flagranza al vigilia di Natale

E' andata male a un topo d'appartamento, un 35enne già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi, arrestato in flagranza dalla polizia di Stato la vigilia di Natale. Il malvivente, intorno alle 17.30, è entrato in azione in un'abitazione tra le vie Circonvallazione Occidentale e Olivieri. Per entrare nell'abitazione il ladro ha spaccato un vetro proprio mentre in strada stava transitando una pattuglia delle Volanti e, messi in allarme dal rumore, gli agenti sono entrati in azione. Alla ricerca della provenienza del frastuono dei vetri infranti, il personale della Questura ha notato i segni di effrazione su una portafinestra di un appartamento al piano terra di uno stabile. Gli agenti hanno così scavalcato la recinzione del condominio e, per la stessa via, uno si infilato nell'appartamento dove ha subito scorto una figura nel buio mentre il collega si è posizionato sul retro per tagliare la via di fuga al ladro.

L'intuizione si è rivelata esatta e, dopo pochi secondi, il corpulento malvivente ha tentato di fuggire passando dalla finestrella dietro l'abitazione finendo tra le braccia della divisa. Tra i due è nata una colluttazione col 35enne che, alla fine, è stato immobilizzato e ammanettato. E' emerso che il ladro, per entrare nell'abitazione, aveva usato un lampioncino in ferro da giardino per infrangere il vetro della portafinestra. Il topo d'appartamento è stato quindi portato in Questura dove è emerso il suo lungo curriculum criminale per reati contro il patrimonio, ma anche contro la persona, il porto abusivo di armi, gli stupefacenti ed evasione. Il 35enne è stato quindi arrestato e sottoposto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.