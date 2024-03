Topo d'auto bloccato con le mani nel sacco mentre rovistava nell'abitacolo

E' stato arrestato in flagranza dagli agenti delle Volanti della Questura di Rimini un topo d'auto che, nella notte tra martedì e mercoledì, è stato sorpreso a rovistare nell'abitacolo di un'auto in sosta. A segnalare la presenza del malvivente, poi risultato essere uno straniero, è stata una telefonata al 112 che parlava di un individuo nei pressi di un hotel di viale regina Margherita intento a trafficare intorno al veicolo. Quando la pattuglia è arrivata sul posto gli agenti lo hanno sorpreso mentre cercava di prendere alcune valige nel bagagliaio e il ladro, appena si è accorto dei lampeggianti, ha cercato di nascondersi. Il tentativo gli è andato male e, quando si è reso conto di essere stato scoperto, ha iniziato a opporre resistenza e insultare le divise.

Bloccato e portato negli uffici di piazzale Bornaccini è stato arrestato con l'accusa di furto pluriaggravato e, allo stesso tempo, denunciato a piede libero per resistenza e rifiuto di fornire le proprie generalità. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Dopo aver trascorso il resto della notte in camera di sicurezza, il ladro è stato processato per direttissima nella mattinata di mercoledì.