Torna la Befana Borgo Run, ecco il percorso e attenzione alle modifiche previste alla viabilità

In occasione dello svolgimento della camminata ‘Befana Borgo run’ nella giornata del 6 gennaio, alcune aree toccate dall’evento nel Borgo San Giuliano saranno chiuse al traffico veicolare, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 10 alle ore 12.30. In particolare è prevista la chiusura totale temporanea al traffico veicolare dell’area compresa fra il viale Tiberio – tratto Via Forzieri/Ponte di Tiberio incluso, via Trai (esclusa), la via Marecchia (inclusa) e la via Matteotti (esclusa).

All'interno delle aree precluse alla circolazione, limitatamente ai tratti che a seguito della chiusura totale temporanea non sono raggiungibili, i veicoli autorizzati potranno transitare in entrambi i sensi di marcia, con mantenimento di velocità “a vista”. Durante lo svolgimento della corsa (dalle ore 11.15 alle ore 12.15 circa) i mezzi autorizzati alla circolazione saranno i mezzi di polizia e soccorso in servizio di emergenza.

E’ inoltre previsto il divieto di sosta con rimozione, dalle 10 alle ore 12.30, su tutte le vie del Borgo San Giuliano interessate dal passaggio della camminata della Befana Borgo Run, inclusi gli stalli di sosta al servizio d'invalidi con/senza personalizzazione.

Il percorso standard interessa le seguenti vie: viale Tiberio, via dei Forzieri, via Bernardini, via Pozzetto, via Ortaggi, via Gervasoni, via Chiavica, via Marecchia, marciapiedi del ponte dei Mille, via Bastioni settentrionali, passerella parallela a via bastioni settentrionali, ponte di Tiberio. Possibilità di percorsi alternativi (scorciatoie all’interno del percorso) per persone con passeggini e/o sedie a rotelle.