Torna a casa sfinito dopo quasi 5 anni, la storia del gattino Garfield scalda i cuori sul web

Sta letteralmente intenerendo il web la storia del gattino Garfield. Fuggito dalla sua casa e dalla sua famiglia nella zona Colle dei Pini di Riccione oltre quattro anni fa. Qualche giorno fa ha fatto ritorno dai suoi cari in autonomia, dopo che a lungo era stato cercato in tutte le vie e vani erano stati anche i volantini attaccati ovunque nella ricerca. A raccontare la bella sorpresa è Marisa Misa Grossi, che si era sempre interrogata su dove fosse finito da un momento all’altro il suo Garfield. Il racconto via social: “Dopo più di 4 anni, è tornato a casa. Sfinito, disidratato e ridotto a una carta velina, ma non in pericolo di vita. Io sono al settimo cielo, e mai avrei pensato, dopo averlo cercato ovunque, di poterlo riabbracciare. Cosa mi rende certa che sia davvero lui? Oltre alle caratteristiche fisiche, la totale familiarità con la casa e l’atteggiamento di abbandono e dolcezza nei confronti della razza canina perché, in fondo, lui dai cani di casa è stato allevato. Quest’anno ha compiuto i 15 anni. La vita è piena di momenti magnifici”. Il primo appello sulla scomparsa di Garfield era stato lanciato da Marisa il 15 maggio del 2019, ma nessuno aveva mai riportato alcuna informazione.

Anche dalla visita dal veterinario tutto è risultato compatibile. Garfield è un bel maschietto castrato, senza microchip e anche l’età è assolutamente confermata. Resta un mistero come mai il gattino abbia deciso di lasciare la sua abitazione. Magari era rimasto imprigionato in qualche garage o locale chiuso, oppure portato via da qualche persona. Dal momento del ritrovamento, il gattino praticamente sfinito ha mangiato oltre un chilo di crocchette in due giorni. Ora a Garfield non resterà che affidarsi alle cure della sua famiglia.