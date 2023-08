Torna la “Cerimonia dei traguardi”, una serata di festa e premiazioni per i nuovi diplomati

Sarà l’arena Francesca da Rimini, nella cornice di piazza Malatesta, a ospitrare, lunedì 7 agosto, dalle ore 19, la seconda edizione della “Cerimonia dei traguardi”, dedicata ai diplomati nell’anno scolastico 2022/2023; una nuova concezione per quella che era già conosciuta negli anni precedenti come “cerimonia dei cento”, facendo riferimento al voto massimo ottenuto nell’esame di maturità.

Dall’anno scorso, ad essere premiati, non sono solo coloro che hanno ottenuto 100, ma anche tutti quelli hanno dimostrato un particolare impegno, nonostante condizioni non sempre facili. Quest’anno cambierà anche il format, con un primo momento di consegna dei riconoscimenti alle studentesse e studenti, e un secondo più libero e informale, pensato come un ulteriore momento di incontro e socializzazione tra studenti.