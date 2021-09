Torna Dedikato, il programma di eventi che Misano tributa agli appassionati delle due ruote

Con il Gran Premio Octo della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini torna anche il cartellone di eventi che Misano Adriatico dedica agli appassionati delle due ruote e che fanno parte del programma Dedikato 2021. Teatro principale della proposta, inserita nel palinsesto di The Riders’ Land Experience, sarà l’Arena 58, con gli appuntamenti organizzati in collaborazione Bikers Cave e ACSI. Anche la zona mare si animerà per accogliere il pubblico del Gran Premio e i turisti che ancora popolano Misano. Sia la zona mare, con le sue fontane, sia l’Arena 58 saranno vestite di giallo con il claim “Thanks Vale!”, chiaro tributo al “Dottore” per la sua ultima stagione in sella.

Si parte venerdì alle 18:00 quando l’Arena 58 aprirà le proprie porte per una serie di spettacoli ad alto contenuto di adrenalina: Drifting, Ape Proto Evolutions, ‘Chiburdelditratur’ e Quad si alterneranno per regalare emozioni. La serata proseguirà con la proposta gastronomica street food e con il Dj set dalle ore 20:30. Sabato, dalle 17:00 alle 23:00, Piazzale Roma e Viale Repubblica ospiterà l’esposizione di alcuni dei più bei modelli di moto. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti: Yamaha, Ducati, Benelli, Suzuki, Kawasaki, Harley Davidson, Ktm, Honda, Kymco, Kee Way, Archive ed E-bike.

Il fascino delle moto d’epoca, in assetto da corsa e stradali, sarà invece protagonista nell’esposizione curata dal Moto Club Misano Adriatico, in collaborazione con la Fondazione Misano. Il Moto Club Misano Adriatico organizzerà anche una sfilata rievocativa per le vie di Misano, in programma alle 18:00, dedicata alla memoria di Mauro Bertozzi ‘Pioz’. Grande protagonista il 15 volte campione del mondo Giacomo Agostini. All’Arena 58, dalle 18:00, tornerà lo spettacolo di motori, accompagnato da street food e Dj set. In azione Drifting, Ape Proto Evolution Rasaerba “Gli sgadurini”, i “Matti di Corinaldo” e Supermotard. Dalle 21:00, in Piazza della Repubblica, la band Revolution porterà sul palco tutto il meglio degli anni ’70 e ’80. Grande chiusura alle 23:30, in Piazzale Roma, con lo spettacolo di fuochi d’artificio ‘Thanks Vale!’, anche in questo caso un omaggio a Valentino Rossi.