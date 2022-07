Torna Deejay On Stage con super ospite Gianni Morandi. Sul palco anche Raf, Malika Ayane e Gabbani

Iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2022 di Deejay On Stage, un’offerta ricchissima di musica, sport e divertimento sul grande palcoscenico di Riccione, dove Radio Deejay firma ancora una volta un evento unico nel panorama nazionale e non solo: un mese di appuntamenti e spettacoli a ingresso libero per allenarsi, divertirsi e cantare insieme agli artisti preferiti. Dal 4 al 24 agosto l’arena affacciata sul mare vedrà esibirsi i protagonisti della colonna sonora dell’estate e i concorrenti del contest provenienti da ogni parte d’Italia, per una lunga festa che, dopo due anni di restrizioni, riporterà la piazza a risplendere di migliaia di persone sorridenti che si divertono in questa attesa rinascita della musica live.

Commenta Linus, direttore artistico di Radio Deejay: “Quest’anno ho voluto scrivere sotto il logo di Deejay La Radio di Riccione perchè credo sia importante ricordarlo. È dal 1987, grazie ad Aquafàn, che portiamo in giro il nome di questa città, ed è dal 2000 che ne riempiamo la piazza con gli spettacoli di agosto. Che non si sono mai fermati, anche questo è importante ricordarlo. Non ci hanno fermato le estati del terrorismo, nè quelle della pandemia. Gli albergatori, i bagnini, i ristoratori lo sanno, quante volte si sono sentiti chiedere “Ci sono quest’anno gli spettacoli di Radio Deejay?” Sì, certo che ci sono".

“Un legame quello tra la nostra città e Radio Deejay ormai storico – dichiara la Sindaca di Riccione Daniela Angelini -. L’emittente ha scelto Riccione come sua “casa” estiva da oltre 30 anni e per questo c’è sempre grande attesa per gli eventi in piazzale Roma. Quest’anno devo ringraziare Linus per le belle proposte fatte. I nomi che saliranno sul palco riccionese sono davvero artisti di alto livello. Una programmazione con tanti ospiti per un’offerta davvero molto ampia che va ad intercettare target diversi: giovani, famiglie, bambini. Gli eventi targati Radio Deejay sono anche l’occasione per ritrovarsi tutti insieme, adulti e ragazzi. Sarà infatti una festa lunga un mese per ritornare in piazza nel segno della musica, dello sport e della socialità”.

Più nutrita che mai la crew di via Massena in trasferta in piazzale Roma: anche in questa edizione la regia del palcoscenico sarà di Rudy Zerbi, amatissimo dal pubblico di Riccione e da quello dei social (2 milioni e 200mila follower solo su Instagram), canali da cui racconta in diretta la città dall’alba fino a tarda sera. Insieme a lui ci saranno Andrea e Michele e Gianluca Gazzoli, che troveremo tutti i giorni anche in diretta da Aquafàn.

Il programma delle serate

A inaugurare l’edizione 2022 saranno il 4 agosto Raf e Ditonellapiaga e il 6 agosto Malika Ayane, Donatella Rettore, Tancredi e Albe, un mix di stili e generazioni musicali in grado di intercettare le esigenze e i desideri di diversi tipi di pubblico, com’è nella filosofia di una radio che quest’anno ha compiuto i suoi primi 40 anni e che deve il suo successo anche alla capacità di rivolgersi ad ascoltatori di età e gusti differenti.

Gli special guest della prima e della seconda serata sono proprio l’esatta interpretazione di questo mood: si parte infatti con Raf e Ditonellapiaga, il primo è l’autore di brani indimenticabili come Self control ed è di nuovo in vetta con un pezzo che si intitola Cherie, dalle sonorità decisamente dance e funk; la seconda è la giovane cantautrice indie che ha fatto ballare tutti a Sanremo in coppia con Donatella Rettore e il brano Chimica.

E proprio Donatella Rettore, artista indubbiamente iconica, sarà sul palco il 6 agosto insieme a un’altra bellissima voce femminile, quella di Malika Ayane, e a due giovanissimi usciti dalle edizioni 2021 e 2022 di Amici, Tancredi e Albe.

Si prosegue il 10 agosto con Ariete, nome d’arte di Arianna Del Giaccio, una delle cantanti più apprezzate della Gen-Z, che ha già all’attivo singoli di grande successo tra cui L’ultima notte, scritta per la colonna sonora della serie Netflix Summertime. Insieme a lei ci saranno Gaia che, lanciata da Amici, abbiamo visto tra i big di Sanremo 2021 e come ospite nel 2022: la ritroviamo sul palco di Riccione con i brani del suo ultimo album; e poi Mecna, una delle voci più importanti della scena rap italiana che ha cantato recentemente in coppia, tra gli altri, con Francesca Michielin e Sangiovanni.

Dopo la pubblicazione del suo quinto album dal titolo Rivoluzione, il 12 agosto arriva a Riccione il “poeta urbano” Rocco Hunt, rapper e cantautore che ha ottenuto un enorme successo realizzando collaborazioni con numerosi artisti italiani e con hit fatte di rime in italiano e in dialetto che hanno conquistato il pubblico di casa e quello internazionale raggiungendo oltre 25 dischi di platino in meno di due anni tra Italia, Spagna e Francia. I suoi tour collezionano un sold out dietro l’altro e in meno di 10 anni di carriera ha superato 2 miliardi di stream e si è aggiudicato il titolo di artista più visto su Vevo.

Per l’anteprima di Ferragosto, il 14 agosto, non mancheranno le sorprese al ritmo di dj-set e di uno show musicale che celebra la grande festa dell’estate. A Ferragosto è in programma uno speciale con i protagonisti di Amici, un terzetto di ospiti composto da Luigi Strangis, vincitore 2021, Alex, finalista dell’edizione 2022, e Deddy, tra i più amati dell’edizione precedente, i cui brani hanno superato i 104 milioni di streaming e sta portando in giro per l’Italia il nuovo singolo Luci addosso.

Impossibile non ballare il 18 agosto quando arriveranno Francesco Gabbani, La Rappresentante di Lista e Alfa, giovanissimo rapper già multiplatino che conta oltre 290 milioni di stream totali su Spotify. Ma il re della serata sarà indiscutibilmente un altro, uno dei simboli evergreen della musica italiana: sul palco di Deejay On Stage salirà Gianni Morandi, artista per cui non servono parole o ne servirebbero troppe per raccontare una carriera incredibile che non smette mai di rinnovarsi e sorprendere. Limitandosi al recente passato e a questo nuovo periodo d’oro, nell’estate 2021 ha fatto ballare l’Italia con L’allegria, il singolo che ha inaugurato il felice sodalizio con Jovanotti, proseguito a Sanremo con Apri tutte le porte e ora con la bachata La ola, ritmo latino che si fonde con la passione della Romagna - bachata latino romagnola recita il testo -, una canzone romantica “dedicata alla vita e alla sua bellezza”. Morandi è la storia della musica ma anche il presente: la piazza di Riccione si farà trovar pronta a lasciarsi contagiare dal suo entusiasmo capace di coinvolgere intere generazioni.

Una superstar del rap, ma non solo, sarà di scena il 20 agosto: a Deejay On Stage arriva Lazza che con l’album Sirio ha raggiunto il secondo posto nella classifica Spotify Debut Global dei più ascoltati al mondo, un artista capace di mescolare stili diversi in continua evoluzione.

Ci avviamo verso il gran finale con le ultime due serate di questa edizione. Il 22 agosto saranno quattro gli ospiti, due voci maschili e due femminili. Le prime sono quelle di Tananai e Matteo Romano. Tananai è salito alla ribalta paradossalmente grazie all’ultimo posto a Sanremo 2022, una disfatta che ha saputo trasformare in successo grazie alla sua ironia e ai social, conquistando il pubblico e molti milioni di stream. È uno dei protagonisti del tormentone estivo La dolce vita, insieme a Fedez e Mara Sattei. Sempre da Sanremo arriva Matteo Romano, terzo nel 2021 a Sanremo Giovani e tra i big dell’Ariston nel 2022. Le voci femminili sono Cara e Anna, la prima può essere definita un’artista trap-indie, ha collaborato con Fedez per il remix di Le feste di Pablo, Come mai è il suo ultimo singolo; Anna fa un esordio incredibile nel 2020 con il pezzo virale Bando e qualche settimana fa è uscito il suo primo disco da solista, pochi giorni dopo il lancio del brano Gasolina, in cui mescola atmosfere rap e pop.

Si chiude il 24 agosto con uno dei cantanti più amati del momento, Rkomi, sul palco insieme a Napoleone. Rkomi, il cui album Taxi Driver dopo essere stato in vetta alle vendite nel 2021 e nel primo semestre 2022, ha raggiunto il sesto disco di platino e 1 miliardo di stream totali, attualmente è in radio con il singolo Ossa rotte e si prepara a un autunno altrettanto intenso come giudice della prossima edizione di XFactor. Napoleone è un cantautore che abbiamo iniziato a conoscere grazie a singoli come Anna è tornata e Lacrime a mare e si distingue per mescolare sapientemente il pop contemporaneo e la tradizione del funk partenopeo; l’ultimo singolo è Io, tu e l’estate.

Il contest

Accanto ai big della musica italiana anche quest’anno ci saranno i giovani esordienti che partecipano al contest di Deejay On Stage dedicato alla ricerca di nuovi artisti. Giunto all’ottava edizione sono quasi 500 le iscrizioni arrivate da tutta Italia per quello che negli anni è diventato uno dei concorsi più prestigiosi, sia per l’ambito premio - un mese di rotazione su Radio Deejay del brano vincitore – sia per l’importanza del palco e della città che lo ospita.

Tantissimi i giovani, molti di età compresa tra i 18 e i 22 anni, diversi quelli che hanno già partecipato a talent come Amici, XFactor, Sanremo Giovani e altri programmi televisivi nazionali, un’ulteriore conferma della credibilità del concorso. Le selezioni sono state impegnative per la commissione artistica guidata da Daniele De Luigi, figura che si occupa di festival per giovani talenti da molti anni, prima con il Festival di San Marino, dal 1990, che ha avuto tra i vincitori nel ‘99 i Lunapop di Cesare Cremonini, poi con il Tim Tour e appunto Deejay On Stage. Gli iscritti partecipavano con l’inedito più 3 cover e, attraverso step successivi di selezione, da 500 sono diventati 35 quelli che si esibiranno sul palco. Una particolare attenzione è stata dedicata anche a talenti locali, diversi quelli in programma già nelle prime serate che vedranno esibirsi 5 concorrenti ogni volta per selezioni live, due semifinali e la finale. In questi anni il contest ha consentito ai vincitori di farsi conoscere al grande pubblico: diversi tra loro dopo Riccione sono arrivati nei talent televisivi di prima serata e a Sanremo Giovani.

Lo sport

Piazzale Roma dal 1° al 24 agosto si trasformerà durante il giorno in una palestra open air grazie a Play Deejay. A partire dalla mattina alle 7 fino alle 11 e nel pomeriggio dalle 17.30 alle 20, saranno venti le giornate dedicate a allenamenti di ogni tipo, dal pilates allo yoga, dal functional training al group cycling, tutti corsi gratuiti tenuti da trainer professionisti delle diverse discipline con la direzione tecnica di Energia lifestyle di San Marino. Anche quest’anno ad arricchire la proposta ci sarà una firma come Technogym, azienda leader mondiale nella produzione di attrezzi per lo sport e il tempo libero. Tutti i corsi sono prenotabili sull’app di Technogym.

Le dirette

Anche nell’estate 2022 Aquafàn sarà il campo base per le dirette radiofoniche di Radio DEEJAY. Dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13, sarà come sempre Rudy Zerbi a condurre le puntate estive mentre nel pomeriggio, sempre dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 17 ai microfoni della radio ci saranno Andrea e Michele, che passeranno poi la staffetta, dalle 17 alle 20, dal lunedì al venerdì, a Gianluca Gazzoli.

Le voci tra le più amate di Radio Deejay torneranno a raccontare live la città, gli appuntamenti e le curiosità tutti i giorni a oltre 5 milioni di persone.

A questo ricchissimo palinsesto si affianca quest’anno per la prima volta quello di Radio m2o che dall’8 al 28 agosto in diretta per 5 ore tutti i giorni dalla spiaggia del Marano proporrà il meglio della dance e i suoi derivati urban, hip hop, latin, house, a completare l’offerta musicale e di intrattenimento che si rivolge così, come già detto, a target differenti e complessivamente a molti milioni di ascoltatori. Le trasmissioni saranno condotte da Ilario, Vittoria Hyde, Davide Rizzi, Claves, Marlen.