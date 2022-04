In occasione del Primo Maggio, torna dopo due anni di pausa a causa del covid la Festa Popolare dei Lavoratori organizzata dall’ANPI “Alba Mini” di Santarcangelo in collaborazione con Circolo dei Malfattori, Collettivo Rumori Periferici, Grotta Rossa Spazio Pubblico Autogestito e Supernova APS. Differentemente dagli altri anni, l’iniziativa si articolerà per tre giorni in due spazi diversi, la Sala Teatrale del Centro Sociale di Poggio Torriana e il Parco Francolini di Santarcangelo. Il primo appuntamento, una sorta di anteprima, si terrà venerdì 29 aprile alle 20:45 presso la Sala Teatrale del Centro Sociale di Poggio Torriana (via Costa del macello 10) per la visione del film “Due giorni, una notte” di Luc e Jean-Pierre Dardenne. L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato ai Giovani di Poggio Torriana, vede coinvolti l’ANPI “Alba Mini” e l’associazione culturale Quotidianacom. Ingresso libero.

Sabato 30 aprile alle 17:00 la Festa si sposterà al Parco Francolini di Santarcangelo: alle 17:30 il prof. Ennio Grassi intervisterà Davide Serafin e Giuseppe Civati (detto Pippo) sul loro libro “Tax the rich”, edito da People. A seguire alle 18:45 il giornalista Francesco Fricche del Gruppo Anarchico Bakunin di Roma terrà un incontro in collaborazione con il Circolo Culturale Libertario di Rimini intitolato “Stato di guerra - guerra, economia e spese militari”. Alle 21:00 andrà invece in scena lo spettacolo di stand-up “Educazione traumatica pugliese” di e con l’attore, divulgatore e youtuber Barbascura X. L’ingresso è libero e non è richiesta alcuna prenotazione, ma sono obbligatori la mascherina FFP2 e il green pass (di base o rafforzato).

Domenica 1 maggio, giornata conclusiva, saliranno sul palco Edda, Mondaze, Bremo e Kodaclips per la rassegna musicale “Workout festival” a cura del Collettivo Rumori Periferici. Alla musica si alterneranno interventi dal palco dei Rappresentanti Sindacali Unitari dell’officina ferroviaria di Rimini e altri ospiti in via di definizione. In questa giornata non saranno invece richieste né mascherina né green pass.

EDDA nasce artisticamente alla fine degli anni ’80 come cantante dei Ritmo Tribale, storica band seminale nel mondo del rock italiano, con cui ha realizzato cinque dischi e centinaia di concerti. Poi una lunga pausa dalla musica e dalla vita sociale. Una crisi personale, anni difficili, droga, comunità di recupero. Tutto sviscerato nelle canzoni che nel 2009 comporranno il suo primo album Semper Biot, prodotto da Taketo Gohara, e pubblicato da Niegazowana. Un debutto scarno e lancinante, un diario intimo che sa di doloroso miracolo. Numerosi gli ospiti, tra cui Mauro Pagani al violino, e tanti gli ammiratori illustri di questo disco, da Vinicio Capossela a Manuel Agnelli. Osannato dalla critica come uno dei dischi più puri degli ultimi anni. Anche Daria Bignardi l’ha voluto ospite nel suo programma L’Era Glaciale, dove il cantautore ha saputo raccontare il suo universo con spiazzante sincerità. Parte un tour lungo un anno, durante il quale Edda ha, tra le altre cose, condiviso più volte il palco con gli Afterhours, duettando con loro il suo brano “Milano”. Semper Biot viene candidato al Premio Tenco come “miglior esordio dell’anno” e in seguito vengono pubblicati tanti altri album di nota: Odio i vivi, Stavolta come mi ammazzerai? , Graziosa Utopia e Fru Fru.

Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio saranno presenti inoltre banchetti di tante associazioni e mercatini di autoproduzione, nonché due bar autogestiti dalle associazione organizzatrici e due truck food, ovvero “Da Mengo street food” e il truck del progetto “Valmarecchia Comunità Solidale” di cui ANPI Alba Mini, Circolo dei Malfattori e Supernova APS fanno parte assieme a tante altre associazioni.