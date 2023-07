Torna dopo quattro anni di assenza la Grande Rustida del pesce azzurro

Dal 1957 la Rustida anima l’estate e il luglio cattolichino, ed è uno degli appuntamenti più attesi da turisti e cittadini: tornare ad organizzarla è un piacere e un dovere per la comunità. Si tratta di un’occasione unica per ritrovarsi insieme in Piazza I Maggio in un’atmosfera di festa a base di ottimo pesce, storia e buona musica. “Rustida”, in termini dialettali, non è altro che “grigliata” in italiano, una degustazione di pesce cotto alla brace. 600, 700 kg di pesce dell’Adriatico, tra carboni ardenti, sorrisi e profumo di olio, pan grattato e prezzemolo.

Dalle ore 20:30 di mercoledì 19 luglio il profumo del pesce grigliato chiamerà tutti a raccolta per il grande banchetto: saranno allestiti diversi “fuoconi” e postazioni per cuocere il pesce azzurro fresco di giornata, preparato, grigliato e servito da oltre 40 bagnini cattolichini, e accompagnato da tanto vino locale delle colline della Valconca. Il pesce lo si potrà gustare gratuitamente mentre per il beveraggio servirà con un piccolo contributo. Nella cornice unica della Piazza delle sirene, la musica romagnola farà da colonna sonora a tutta la serata, una band suonerà live e darà il leitmotiv allegro ad una festa già predisposta all’insegna della gioia e della convivialità.

“Colgo innanzitutto l'occasione per ringraziare i bagnini della città - commenta il Vicesindaco e Assessore al turismo Alessandro Belluzzi - per riproporre una delle iniziative più attese della nostra estate. La valorizzazione delle tradizioni locali, come questa festa, le musiche e i prodotti enogastronomici del nostro territorio, sono un elemento fondamentale dell'offerta turistica cittadina, assolutamente un valore aggiunto. Invitiamo turisti e concittadini a partecipare a questo momento di convivialità".