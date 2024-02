Torna il Festival della danza. Il sindaco: "Bologna vuole portare via le manifestazioni, ma siamo più forti"

"Se Bologna prova a fare concorrenza sleale, Rimini risponde con i risultati". Consiglio comunale dedicato al turismo nella città dei Malatesta e il sindaco Jamil Sadeghovaad, individuate in aeroporto e fiera le partite da giocare per il futuro del comparto, si leva un sassolino della scarpa proprio in materia fieristica. Con attento ascoltatore il presidente di Italian exhibiton group Maurizio Ermeti. Tra i diversi eventi che caratterizzeranno l'estate riminese, entra nel merito il primo cittadino, c'è anche il gradito ritorno di Sportdance, appuntamento di danza sportiva che vale 150.000 presenze. Orbene, la manifestazione si era spostata a Bologna. E, lamenta Sadegholvaad, "non è bello scoprire che Bologna fa dumping per portare via manifestazioni fieristiche offrendo padiglioni a costo zero". Il più importante Festival Europeo di Danza Sportiva organizzato da Fids, che si terrà anche quest'anno a Rimini dal 5 al 26 Luglio 2024, presso i padiglioni di Rimini Fiera.

Questo, prosegue, "non è il modo di fare sistema. La regione avrebbe più forza se lavorasse insieme". D'altronde, chiosa il sindaco, "ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti, ma Rimini è talmente forte", come dimostrano le prestazioni degli ultimi sei mesi del titolo Ieg in Borsa, che "risponde con i risultati". "Messa a posto" a Bologna, il sindaco di Rimini parte da un'analisi dei dati del 2023 "sorprendenti in positivo". L'anno era partito "molto bene poi l'alluvione ha stravolto le aspettative" e "per un mese abbondante gli effetti si sono fatti sentire in maniera forte". Ma Rimini, rispetto agli altri Comuni della costa, "è andata in controtendenza a inizio giugno grazie al wellness e alla due giorni di Vasco Rossi". Sui pernottamenti in crescita, prosegue, "a fare la differenza è stata la quota di esteri", il 34%. (fonte: agenzia Dire)