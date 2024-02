Torna il festival dedicato a Raffaella Carrà, al via le selezioni in cerca dei nuovi talenti

Al via la terza edizione di Rumore Bim Festival, il contest artistico dedicato a Raffaella Carrà che anche quest’anno girerà l’Italia alla scoperta e formazione di nuovi talenti del mondo dello spettacolo, ballo, danza e musica e che convoglierà per le sue fasi finali nazionali, a Bellaria Igea Marina dal 24 al 27 ottobre 2024. La rassegna è partita lo scorso weekend, sabato 24 e domenica 25 febbraio, con l’evento collaterale Rumore Bim Festival Village, che si è tenuto ad Abano Terme presso il Teatro San Pietro d’Abano. All’evento erano presenti il Patron del Contest, Nazzareno Nazziconi per Anteros Produzioni, l’ideatore e regista-autore televisivo Rai Roberto Vecchi insieme a discografici; manager; campioni del mondo di ballo, big della canzone italiana, personaggi dello spettacolo tra cui Samuel Peron, Enzo Paolo Turchi, Lighea; esperti di alto livello delle varie discipline; rappresentanti delle principali associazioni di categoria nel campo dello spettacolo e della discografia; giornalisti della stampa e dalle radio; concorrenti selezionati per la partecipazione alla finalissima della passata edizione ed altri ospiti invitati dall’Anteros.

In rappresentanza di Bellaria Igea Marina, alla conferenza stampa, hanno partecipato il vicesindaco di Bellaria Igea Marina Brunoangelo Galli e il presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi. "Rumore Bim Festival è un evento che vive tutto l’anno sul territorio nazionale; la peculiarità di questo contest artistico è la formazione che viene data ai ragazzi: il connubio tra formazione e promozione crea una giusta alchimia per un migliore posizionamento del brand “Bellaria Igea Marina”. Spiega Borghesi: "Con questo particolare evento, unico nel suo genere sul panorama nazionale, è nata una vera storia d’amore: un rapporto che lega Rumore Bim Festival alla nostra città e che con quest’anno compie tre anni, creando solidi rapporti di collaborazione e facendo arrivare sul nostro territorio giovani talenti provenienti da tutta Italia. A livello promozionale Rumore Bim Festival porta una notevole visibilità di Bellaria Igea Marina e una consistente presenza turistica sul nostro territorio durante le fasi finali, accogliendo tutti i partecipanti come in una grande famiglia facendogli scoprire il nostro tipico spirito di ospitalità".

Erano inoltre presenti per il lancio di Rumore Bim Festival 2024, numerose personalità come Renato Maresca (area manager Emilia Romagna Msc Crociere); il presidente Afi Sergio Cerruti; Gianni Di Sario vicepresidente Afi e proprietario di Phonola Dischi; Bruno Sconocchia presidente di Assoconcerti; Alessandro Guardia co-fondatore e amministratore di Alfamusica; Massimo Fregnani produttore e manager discografico; il campione internazionale di danza sportiva e coreografo Giancarlo Tarabella; la regista e cantante Isabella Biffi; Alessia Barni responsabile di “Rumore ballo – danza” in Italia e all’estero; Daniele Martini, imprenditore e responsabile di “Rumore Spagna” ; il produttore musicale e compositore Maurizio Martellini, il direttore del Coro Giovanile del Teatro San Carlo di Napoli Carlo Morelli.