Torna il sorriso sul volto di Gessica Notaro: "Via le cicatrici, rispetto a prima è una svolta"

Torna a sorridere Gessica Notaro, la cantante riminese vittima dell'ex fidanzato che l'aveva sfigurata con l'acido, e si affida a Fecebook per esprimere la sua felicità. Dopo il delicato intervento al volto, a cui era stata sottoposta lo scorso 14 aprile, in un post sul suo social network la soubrette annuncia la perfetta riuscita dell'operazione per cancellare le cicatrici lasciate dal liquido corrosivo che le aveva lanciato Eddy Tavares, per questo condannato in via definitiva a 15 anni e 5 mesi. "Ve lo dico così. Senza troppi giri di parole - scrive la Notaro. - Da due giorni le ferite si sono chiuse definitivamente e finalmente ho potuto truccare il mio viso dopo tanto tempo. Lascio giudicare a voi il risultato. Io sono strefalice, quindi tanta sofferenza ma ne è valsa la pena! Chiaramente dal vivo qualche imperfezione c è ancora ma rispetto a prima decisamente la svolta".