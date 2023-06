Torna il trenino gratuito per raggiungere la spiaggia, ecco le aree di sosta dove lasciare i veicoli

Torna a partire da questo fine settimana anche il “trenino per il mare”, che va ad arricchire l’offerta di servizi a disposizione dei cittadini e dei turisti che vogliono raggiungere il mare nella zona sud. Così come lo scorso anno, anche questa estate il servizio sarà completamente gratuito e sarà attivo ogni sabato e domenica di luglio e agosto e nella giornata di Ferragosto, con corse ogni 30 minuti tra le 9 e le 12 e dalle 15 alle 18. Il percorso parte dal parcheggio di via Giuliani (gratuito 24 ore su 24, 7 giorni su 7) - la cui apertura è il frutto di un accordo pubblico/privato tra Conad e il Comune di Rimini - e toccherà via Ugo Bassi, via Tripoli, farà sosta in corrispondenza delle fermate del trasporto pubblico lungo viale Regina Elena per poi risalire verso via Chiabrera con ritorno al parcheggio di via Giuliani. Il trenino si presenta come alternativa più classica al sempre più richiesto Shuttlemare, Il servizio di trasporto a chiamata messo a disposizione gratuitamente dal comune di Rimini per consentire a chiunque di raggiungere la spiaggia in maniera ecologica, comoda, sicura. A partire dal 2 giugno il servizio è diventato attivo tutti i giorni (9 – 21).



La ‘mappa’ della sosta

Sia trenino sia Shuttlemare rientrano tra i servizi pensati per rendere più semplice arrivare al mare nella zona di marina centro e Rimini sud, in particolare per coloro che arrivano da fuori città e hanno la possibilità di lasciare l’auto in uno dei parcheggi scambiatori distribuiti sul territorio. La “mappa della sosta” - frutto dei rilievi realizzati da una società specializzata - conta nella zona dal porto a Miramare infatti diversi parcheggi pubblici a monte della ferrovia, come in zona stazione (Settebello, Metropark, Clementini), il parcheggio Chiabrera e l’area vicino al parco Pertini a Rivazzurra. Ci sono poi i parcheggi su aree comunali affidati ai comitati turistici quindi utilizzati per gran parte dagli alberghi – Gross (240), centro commerciale le Befane, Maccanno (200), a cui si aggiungono i 400 posti auto in via Marconi a mare della ferrovia. A questi si aggiungono i parcheggi privati sempre ad uso dei comitati turistici o di operatori privati, sulle aree delle colonie, a Miramare e Rivazzurra nell’ex area Ceschina.

Nella zona più centrale sono poi operative aree di sosta pubblica su strada a mare della ferrovia: il parcheggio Fellini, il Tripoli e il Medaglie d’oro. Complessivamente, facendo una stima al ribasso, tra parcheggi pubblici, privati e su strada di contano oltre 10mila posti auto a disposizione. Nella zona di San Giuliano, anello di congiunzione tra il nord e il sud della costa, sono invece a disposizione gli stalli del parcheggio pubblico di via Coletti che si aggiungono ai quasi 2mila posti a mare della ferrovia presenti su strada, oltre al parcheggio privato della Darsena.Risalendo verso la zona nord, a Rivabella ai posti già realizzati in via Adige si aggiungono quelli gestiti dal comitato turistico su area comunale, oltre alle aree private destinate ai clienti di hotel per oltre 200 posti. A Viserba sono a disposizione aree di sosta pubbliche nella zona stazione, in via Morri, il nuovo spazio di sosta realizzato da Rfi nell’area del centro studi fra viale Ghelfi e viale Lamarmora, l’area in via Palotta (sede dell’ex Conad), il parcheggio privato di via dell’Arca. A servizio del lungomare nord tra Viserbella e Torre Pedrera si segnalano anche l’area parcheggio Foglino con 200 posti destinati alle strutture alberghiere, lasciando 75 posti auto a rotazione; i 200 posti del parcheggio Zambianchi e i 500 dell’area del Sol et Salus, tutti gestiti dai Comitati turistici locali, oltre al parcheggio privato ad uso pubblico via Tocra e a quello recentemente aperto a Viserbella. Complessivamente tra spazi su strada e non, a mare della ferrovia nella zona nord si stimano oltre 5.000 posti auto. A questi si aggiungono quegli spazi che i privati hanno attrezzato ad aree libere a parcheggio conformemente alle previsioni di rue come in via Bruschi e in via Genghini.

“In prospettiva – sottolinea l’assessora alla mobilità Roberta Frisoni – per il prossimo futuro si aggiungeranno ulteriori 1.200 posti pubblici in particolare nella zona sud, attraverso gli interventi già finanziati e per i quali a breve partiranno i lavori: penso ad esempio a quelli previsti in corrispondenza delle fermate del Metromare, come l’ampliamento del parcheggio medaglie d’oro-piazzale Kennedy, i parcheggi Pascoli/Poerio, Toscanini, Rivazzurra Pertini, Miramare Airport, oltre ovviamente al parcheggio interrato Tripoli di piazzale Marvelli, per il quale inizieranno i lavori dopo l’estate. A Rivabella è previsto l’arrivo per il prossimo anno di un parcheggio pubblico su via Coletti a seguito della cessione di un terreno inserito in piano particolareggiato. Un ampliamento della dotazione di sosta a sud e a nord che si integrerà con la rete di servizi che stiamo implementando e sul quale vogliamo investire ancora in futuro, da Torre Pedrera a Miramare, puntando sulla intermodalità, sui servizi di mobilità sostenibile in sharing”.