Torna l'iniziativa Pedibus Day, tre le linee attive: ogni giorno servizio usato da 100 bimbi

Si è svolta l’iniziativa Pedibus Day organizzata dal Comune di Riccione in collaborazione con la Polizia locale e l’Istituto Comprensivo Zavalloni di Riccione. Bambini e genitori sono invitati a salire a bordo. Le diverse linee dell’ormai noto autobus a piedi, che ogni mattina porta a scuola gli alunni, circa 100 bambini in tempo per l’inizio delle lezioni e con zero emissioni, consentendo di eliminare buona parte del traffico all’esterno dei plessi scolastici e di migliorare di conseguenza la qualità dell’aria, intende promuovere sul territorio la mobilità lenta nel tragitto casa-scuola. L’iniziativa sarà anche occasione per riflettere sull’ambiente e sull’inquinamento prodotto dal traffico

I bambini hanno inoltre l’opportunità di stare assieme agli altri compagni ed esplorare il proprio quartiere da vicino. Il pedibus è guidato da un genitore-autista, le cui fermate sono state concordate e prestabilite con i genitori, lungo un percorso condiviso, con orari fissi e un regolamento da seguire.

Ai capolinea sono allestite delle vere e proprie tabelle di capolinea, e sia gli autisti che i passeggeri sono dotati della speciale casacca catarifrangente con il logo che indossano durante il percorso. Sono tre le linee attualmente attive: rossa con partenza da via Sicilia, indaco con partenza da via Viggiano, arancione con partenza dal parcheggio del cimitero vecchio e diretta al plesso Riccione Paese. I bambini avranno inoltre l’opportunità di muoversi, fondamentale per il contrasto alla sedentarietà che purtroppo oggi interessa anche i più piccoli.

A partire dalle 07,45 di ogni mattina i gruppi saranno in movimento dai diversi capolinea. Gli amministratori comunali e gli operatori della Polizia locale hanno accompagnato le linee lungo i percorsi a sostegno dell’iniziativa, coinvolgendo bambini e genitori a osservare la città da un’altra prospettiva.