Torna Italian Bike Festival, attesi 40 mila visitatori. Una mostra fotografica su 40 anni di ciclismo

Una mostra fotografica dedicata ai grandi campioni e alla passione per il ciclismo accoglierà a Misano l’Italian Bike Festival nella ‘Settimana europea della mobilità’. Sarà un weekend all’insegna della passione per la bicicletta quello che si avvia già domani a Misano, dove da cinque anni sventola la bandiera gialla di ‘comune ciclabile’.

“Ci sono le premesse per un altro grande successo di Italian Bike Festival – il commento di Fabrizio Piccioni, sindaco di Misano Adriatico – un evento organizzato in modo eccellente che trasmette contenuti intonati con la nostra città. Abbiamo aderito con iniziative del programma collaterale e collaborando a eventi che valorizzeranno un territorio sempre più accogliente per cittadini e ospiti appassionati alla bicicletta, in tutte le sue molteplici declinazioni di utilizzo”.

Misano Adriatico è infatti uno dei comuni più attrezzati ed organizzati a livello cicloturistico dell’intera Romagna; è un vero e proprio hub naturale per chi ama la bicicletta da strada, gravel o mountain bike. Da Misano Adriatico si possono difatti raggiungere le colline dell’entroterra evitando le strade trafficate, utilizzando le spettacolari EcoVie.

“Siamo molto impegnati sui temi della mobilità dolce, della promozione dell'uso della bicicletta e dei mezzi di trasporto alternativi all'auto privata – dice l’assessore all’ambiente Nicola Schivardi – per affermare un territorio che vuole essere sicuro e accogliente per tutti i suoi utenti. Aderiamo alla Settimana europea della mobilità sostenibile, col focus 2023 sul risparmio energetico, invitando cittadini e turisti a dare forza a questa iniziativa, rinunciando tutte le volte che è possibile all’auto per gli spostamenti. In particolare, venerdì 22 settembre nella giornata del ‘bike to work’, facciamo questo sforzo per dare un segnale tutti insieme”.

Alla vigilia dell’inaugurazione di Italian Bike Festival che a MWC attende oltre 40.000 visitatori nel weekend, il Comune di Misano, la Fondazione Misano e la rivista bici.PRO insieme all’agenzia fotografica Sprint Cycling Agency, propongono la mostra fotografica ‘40 anni di grande ciclismo’.

Si tratta di cinquanta ‘scatti’ che celebrano la passione e l’epica di questo sport. Giro d’Italia, Tour de France, grandi classiche e i campionati del mondo: nella selezione fotografica scelta appositamente per questa speciale rassegna non mancano le immagini delle grandi sfide, i paesaggi e i contesti mitici, le immagini dei grandi campioni che hanno fatto la storia del ciclismo.

La mostra sarà visitabile gratuitamente da domani a domenica (dalle 17.00 alle 23.00) in via della Repubblica 1, fronte Lungomare.