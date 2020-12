Torna l’evento di Natale in darsena: si accende il presepe sulle barche

Dopo il successo della scorsa edizione e nonostante le limitazioni del 2020, gli imprenditori, il comitato e le associazioni di San Giuliano Mare di Rimini si sono messi assieme per realizzare per la seconda volta un’iniziativa in memoria di Tete Venturini. Per questo Natale non ci potranno essere occasioni di assembramento ma un momento di raccoglimento e preghiera non può mancare con il Presepe sulle barche in Darsena. Una piccola magica atmosfera – infatti - sarà creata con una cornice natalizia all’inizio del Molo G della Darsena: dal 22 dicembre al 6 gennaio 2020 sarà possibile visitare questa seconda edizione di “Presepe in Darsena” un vero e proprio presepe galleggiante allestito sulle barche storiche di Vele al Terzo Rimini. L’inaugurazione dell’evento avverrà martedì 22 dicembre alle ore 17.30 con accensione delle luminarie con benedizione del Presepe da parte di Don Mario della parrocchia di San Giuseppe al Porto. Sarà dedicata una targa in memoria di Stefano ‘Tete’ Venturini.