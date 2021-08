Torna la Fiera di San Michele: modalità d’accesso stabilite in base alle linee guida del Governo

L'evento che da il via alle manifestazioni autunnali, il 2021 segnerà la 649a edizione della manifestazione, con un programma attualmente in corso di definizione

Lo svolgimento della Fiera di San Michele è confermato anche per il 2021: la prima delle Fiere d’Autunno santarcangiolesi si svolgerà sabato 25 e domenica 26 settembre, nel formato ridotto già sperimentato lo scorso anno per far fronte all’emergenza sanitaria. Compatibilmente con l’evoluzione del quadro pandemico, dunque, la “Piccola Fiera di San Michele” 2021 segnerà la 649a edizione della manifestazione, con un programma attualmente in corso di definizione in linea con le disposizioni per prevenire l’ulteriore diffusione del Covid-19.



Sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida pubblicate dal Governo il 9 agosto scorso, infatti, l’accesso alla Fiera di San Michele sarà consentito esclusivamente con certificazione verde Covid-19. Dal momento che la manifestazione si svolgerà all’aperto in spazi privi di varchi d’accesso come piazze e vie del centro, in ogni caso, sarà presente una segnaletica informativa dell’obbligo di certificazione verde Covid-19 e verranno effettuati controlli a campione.