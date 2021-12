Torna la magia del Presepe di sabbia sulla spiaggia libera

Ritorna a Rimini il Presepe di sabbia nella spiaggia libera adiacente Largo Boscovich. Dopo aver saltato l'edizione 2020 causa pandemia, quest'anno la magia della sabbia si ripete nel Villaggio allestito sulla spiaggia libera al porto in un'area di 950 metri quadrati dove a realizzare le scene della natività sono state le abili mani degli artisti arrivati dalla fredda Russia e Ucraina hanno modellato e creato sculture incredibili di altezza oltre 3 metri. Fino al 9 gennaio sarà possibile ammirare Angeli, Re Magi e curiosi dottori antichi e moderni che danno il titolo al tema 2021: "La Rinascita". Mondo vecchio, mondo nuovo, un connubio di epoche in cui le pestilenze la facevano da padrone causando morte e distruzione e come sempre la gente ha saputo rialzarsi e ricostruire il proprio futuro e la propria vita e mai come in questo tempo tutto ritorna d'attualità come a ricondurci in una nuova epoca. Oltre al presepe un variopinto Mercatino di Artigianato ricco di oggetti e idee regalo e un bar allestiti all'interno completano il Villaggio. Dal 24 dicembre 2021 al 9 Gennaio 2022 aperto dalle ore 09,30 alle 18,30 (orario continuato) Ingresso a pagamento L'ingresso alla Mostra del Presepe viene regolamentato dalle misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid -19, per cui e indicato munirsi delle protezioni previste dal protocollo: green-pass, mascherina, pulizia delle mani, distanziamento fisico e molta attenzione.