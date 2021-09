Torna la raccolta di materiale scolastco per aiutare le famiglie in difficoltà

Torna sabato l'appuntamento della raccolta solidale in favore dei figli in età scolare delle famiglie in difficoltà. Nel periodo del ritorno sui banchi di scuola si ripresenta l’iniziativa “Dona la spesa per la scuola”, con i volontari delle associazioni, affiancati dai soci volontari Coop, pronti a raccogliere il materiale scolastico donato dai clienti, che verrà poi distribuito sul territorio.

I clienti potranno riporre la merce donata nei carrelli riservati presidiati dai volontari delle realtà aderenti, ma data l’emergenza sanitaria bisognerà mantenere le distanze di sicurezza e indossare i dispositivi obbligatori per legge, come le mascherine. I volontari sono riconoscibili dalle pettorine compostabili indossate con il logo di Dona la spesa. Il materiale informativo e le shopper saranno messi a disposizione di soci e clienti che potranno prenderli autonomamente, su invito dei volontari che spiegheranno loro i dettagli dell’iniziativa. Una volta terminata la spesa, potranno riporre la merce donata in un contenitore che sarà segnalato fuori dalla barriera casse. Successivamente i volontari potranno stoccare la merce donata, in sicurezza, per distribuirla alle associazioni beneficiarie sul territorio.

I punti vendita che partecipano sul territorio di Rimini

Di seguito i punti vendita Coop in cui donare materiale scolastico: Bellaria Igea, Ipercoop Malatesta, Riccione Berlinguer, Rimini Celle, Rimini Colonnella, San Giovanni Marignano e Santarcangelo Fornace.