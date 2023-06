Torna la Rimini Shopping Night, il mercoledì si anima il cuore della città

Con la “Rimini Shopping Night”, giunta alla sua ottava edizione, il centro storico di Rimini torna ad animarsi nelle serate di mercoledì. Shopping, food e cultura diventano protagonisti da mercoledì 28 giugno per dieci settimane con oltre 200 negozi aderenti all’iniziativa, aperti per l’occasione fino alle 23.30, scenario naturale il centro storico e i borghi. Tra le novità l’ingresso gratuito per i residenti ai musei della città, aperti proprio in occasione della “Rimini Shopping Night”, e biglietto ridotto per i turisti. In programma poi le singole iniziative degli operatori commerciali messe in campo. “Il nostro centro storico e i borghi sono sempre più attrattivi sia per gli investimenti fatti dal pubblico che dai privati” ha sottolineato il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad “e questa iniziativa vede il nostro sostegno perché con l’apertura serale dei negozi si valorizza ulteriormente il centro storico della città. Prezioso l’impegno dei negozianti che aderiscono all’iniziativa e di CNA che gli accompagna in questo percorso. Inoltre sarà per Rimini, con l’ingresso gratuito per i residenti, l’opportunità per far conoscere ancora di più i nostri musei agli stessi riminesi, potenziali ciceroni e sostenitori della candidatura di Rimini a Capitale Italiana della Cultura 2026”.

“Abbiamo come CNA colto questa sfida perché crediamo tantissimo nel potenziale del nostro centro storico” ha commentato Marco Polazzi Presidente CNA Comunale Rimini “in questi anni si è trasformato, è bellissimo, anche i borghi sono un'offerta turistica e pensiamo che la Rimini Shopping Night possa essere un’iniziativa davvero importante per i commercianti, li sosteniamo con entusiasmo fornendo loro il necessario supporto per gli adempimenti burocratici e mettendo in campo un'importante operazione di comunicazione per pubblicizzare l'evento”. “Questa è la manifestazione dei riminesi per i riminesi e per i turisti” ha specificato la commerciante e ideatrice dell’iniziativa Katia Damiani “ed è stata pensata fin dal suo inizio per favorire il legame tra i centro e il mare che anche attraverso la Rimini Shopping Night diventano una sola realtà con vicendevoli vantaggi”.

E tra le opportunità da cogliere durante i dieci mercoledì sera in programma anche quella dei “Rimini City Tour” in agenda grazie a Visit Rimini “Sono previste nel centro storico visite con guida sia in italiano che in inglese” ha puntualizzato Stefano Bonini Presidente di Visit Rimini “perché la Rimini Shopping Night è un elemento da valorizzare in quanto significativo per l’offerta turistica della città e che il centro storico merita”. “I luoghi si caricano di significati e si animano" ha chiuso Luca Ioli Segretario CNA Comunale Rimini "le vetrine si illuminano per accogliere turisti, famiglie, giovani, persone di tutte le età che fra un acquisto e un cocktail vengono per dieci mercoledì sera a contatto con le “pietre” storiche di Rimini, i suoi musei e i nuovi arredi”.